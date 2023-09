알려지지 않은 이야기: 미국 최초의 여성 우주비행사

미국 최초의 여성 우주비행사 샐리 라이드(Sally Ride)는 1983년 우주왕복선 챌린저호 발사 전 기자회견에서 충격적인 질문에 직면했다. 기자는 그녀에게 훈련 중 문제가 발생하면 어떻게 감정적으로 반응하는지 물었습니다. 이 사건과 기타 많은 사건은 Loren Grush의 저서 "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts"에 자세히 설명되어 있습니다. Grush는 NASA의 첫 남녀공학 우주 비행사 수업에서 Ride와 함께 훈련한 다른 여성들에 대해 궁금해 한 후 영감을 받아 책을 집필했습니다. 그녀는 Ride의 이야기뿐만 아니라 그들의 이야기도 전하고 싶었습니다. 이 책은 여성들의 첫 비행 중 경험, 직장에서 직면했던 어려움, 그들이 답해야 했던 성차별적 질문을 탐구합니다.

이 책의 폭로 중 하나는 NASA의 다양성 부족을 비판한 1970년대 초의 저주스러운 보고서입니다. 보고서는 우주로 보내진 유일한 암컷은 거미와 원숭이뿐이라고 언급하며 변화의 필요성을 강조했습니다. NASA는 결국 대대적인 채용 노력을 시작했고, 1,500년부터 1976년 사이에 1977명 이상의 여성이 우주비행사가 되기 위해 지원했습니다. 선발 과정은 "The Six"로 알려지게 된 XNUMX명의 여성으로 좁혀졌습니다.

이 1978명의 여성은 다양한 배경을 가진 몇몇 남성 우주 비행사와 함께 XNUMX년 휴스턴의 존슨 우주 센터에서 훈련을 시작하도록 선택되었습니다. 그룹의 여성은 Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher 및 레아 세든. 그들 중 누구도 제트기를 조종하는 훈련을 받은 적이 없었지만 "임무 전문가" 역할이 추가되면서 과학자와 의사들이 NASA의 프로그램에 참여할 수 있게 되었습니다.

수십 년이 지난 후에도 기자들이 이 여성들에게 던진 질문은 여전히 ​​독자들에게 충격을 줍니다. 1983년 Sally Ride가 훈련 중 울음에 관해 질문한 것은 당시 널리 퍼진 태도를 반영합니다. Grush의 책은 이 여성들이 직면한 장애물과 우주 탐사의 다양성을 촉진하는 데 있어 이루어진 진전을 조명합니다.

