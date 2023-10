새로운 발견: 달 착륙의 비밀을 밝히다

By

3월 23일 찬드라얀 XNUMX호의 비크람 착륙선이 달 표면에 착륙했을 때 놀라운 사건이 일어났습니다. 우주선이 하강해 달 토양과 접촉하면서 상당량의 달 물질이 우주로 분출되면서 '분출후광'이라는 놀라운 현상이 일어났다.

인도우주연구기구(ISRO)의 과학자들은 달 토양의 상부 표면, 즉 표토를 의미하는 달 에피-레골리스(regolith)가 약 2.06톤에 달하며 착륙 지점에서 108.4m² 면적에 걸쳐 배출된 것으로 추정했습니다. 인도 원격탐사학회지(Journal of the Indian Society of Remote Sensing)에 기록된 이 매혹적인 발견은 착륙 중 달 물질의 거동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 달 지질학에 대한 추가 연구의 길을 열어줍니다.

이 현상을 조사하기 위해 과학자들은 Chandrayaan-2 궤도선에 탑재된 궤도선 고해상도 카메라(OHRC)를 사용했습니다. Vikram의 착륙 전후에 촬영된 상세한 팬크로매틱 이미지를 비교함으로써 그들은 매혹적인 '분출 후광'의 특성을 파악할 수 있었습니다. 이 불규칙하고 밝은 패치는 착륙선을 둘러싸고 달 착륙과 관련된 매혹적인 역학을 드러냈습니다.

이번 발견은 착륙 과정에서 작용하는 힘과 메커니즘을 밝히고, 과학자들에게 달 착륙선이 달 표면에 미치는 영향에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 게다가, 과학자들은 경험적 관계를 사용하여 방출된 달 후두석의 양을 추정하여 그러한 사건에서 달 물질의 양과 거동에 대한 우리의 지식을 추가했습니다.

이 새로운 발견은 달 탐사에 있어 중요한 이정표를 세웠으며 우주선과 달 표면 사이의 상호 작용에 대한 새로운 관점을 제시했습니다. 이는 미래 연구를 위한 흥미로운 길을 열어 달의 지질학에 대한 이해를 촉진하고 더욱 발전된 달 탐사를 위한 길을 열어줍니다.

'분출 후광'이란 무엇입니까?

'분출후광'은 달 표면에 충돌할 때 달 물질이 분출되면서 달 착륙선 주변에 생성되는 변칙적인 밝은 영역을 의미합니다.

달의 에피레골리스란 무엇입니까?

달 에피레골리스(Lunar epi-regolith)는 달 표면에서 발견되는 토양의 최상층 또는 레골리스를 의미합니다.

'분사후광'은 어떻게 연구되었나요?

과학자들은 찬드라얀 2호 궤도선에 탑재된 궤도선 고해상도 카메라(OHRC)를 활용해 착륙 전후의 고해상도 이미지를 포착해 '분출 후광'에 대한 자세한 분석을 가능하게 했습니다.

이번 발견은 달 탐사에 어떤 영향을 미치나요?

이 발견은 착륙 중 달 물질의 거동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 관련된 힘과 역학에 대한 이해를 향상시킵니다. 이는 달 지질학 및 임무 계획 분야의 연구와 발전을 위한 새로운 길을 열어줍니다.