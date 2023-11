Chandrayaan-3 Ejecta Halo에 대한 새로운 발견

By

Chandrayaan-3 임무를 연구하는 과학자들은 방출 후광 현상에 대해 흥미로운 발견을 했습니다. Chandrayaan-2 궤도선 고해상도 팬크로매틱 이미지 카메라(OHRC)는 Vikram 착륙선의 착륙 지점을 훌륭하게 포착하여 "분출 후광"이라고 적절하게 명명된 거대한 고리 모양의 분화구의 형성을 보여줍니다. 이 획기적인 발견은 인도 원격탐사학회지(Journal of the Indian Society of Remote Sensing)에 발표된 연구에서 나온 것입니다.

찬드라얀 3호 임무는 23년 2023월 XNUMX일 달 남극에 성공적으로 착륙했으며, 이후 지정된 착륙 지역은 인도의 중대한 달 방문을 기념하기 위해 쉬브 샤크티 포인트(Shiv Shakti Point)로 명명되었습니다. 최근 연구는 달 토양의 구성과 특성에 대한 새로운 시각을 제시하여 매혹적인 달 풍경을 더욱 명확하게 보여줍니다.

OHRC의 고해상도 팬크로매틱 이미지를 통해 과학자들은 물질이 충격에 의해 강제로 방출될 때 발생하는 현상인 방출 후광의 상세한 이미지를 포착할 수 있었습니다. 시각적으로 놀라운 이 발견은 달에 대한 미스터리를 계속해서 풀어나가고 있는 찬드라얀 2호 궤도선의 기술적 우수성과 정확성을 강화합니다.

FAQ :

Q: 방출 후광이란 무엇입니까?

A: 분출 후광은 충돌 시 물질이 강제로 분출되어 착륙 지점에 형성되는 고리 모양의 분화구를 말합니다.

Q: 찬드라얀 3호 임무에서 방출 후광을 포착한 기술은 무엇입니까?

A: 찬드라얀 2호 궤도선 고해상도 전색영상 카메라(OHRC)가 분출후광 현상을 포착했습니다.

Q: 찬드라얀 3호 임무는 언제 달 남극에 착륙했나요?

A: 찬드라얀 3호 임무는 23년 2023월 XNUMX일에 착륙했습니다.

Q: Shiv Shakti 포인트의 의미는 무엇입니까?

답변: Shiv Shakti Point는 인도의 달 방문을 기념하기 위해 선택된 Chandrayaan-3 임무의 착륙 지역에 대한 지정 이름입니다.