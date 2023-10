휴버트 리브스: 천체 물리학자이자 과학 커뮤니케이터

By

최근 91세의 나이로 세상을 떠난 캐나다계 프랑스 천체물리학자 휴버트 리브스(Hubert Reeves)는 저명한 과학자이자 저명한 과학 커뮤니케이터였습니다. 1932년 몬트리올에서 태어난 Reeves는 어린 나이에 아마추어 천문학자로서 자연 세계를 탐험하고 별을 연구하면서 천문학에 대한 열정을 키웠습니다. 우주에 대한 관심으로 인해 그는 천체물리학 분야에서 경력을 쌓게 되었고 결국 코넬 대학교에서 박사 학위를 취득하고 NASA의 우주 프로그램 컨설턴트가 되었습니다.

Reeves는 복잡한 과학 개념을 일반 대중에게 설명하는 능력으로 유명했으며 과학과 우주에 대한 그의 사랑을 더 많은 청중과 공유하고 싶었습니다. 1981년에 그는 "Patience dans l'Azur"(침묵의 원자: 우주 교육의 탐구)라는 책을 출판했는데, 이 책은 프랑스에서 베스트셀러가 되었으며 25개 언어로 번역되었습니다. 이 책은 천체 물리학을 서사시로 바꾸는 능력으로 칭찬을 받았으며, 숙련된 과학 커뮤니케이터로서 Reeves의 명성을 확고히 했습니다.

Reeves는 경력 전반에 걸쳐 어린이를 위한 여러 책을 포함하여 40권이 넘는 책을 저술했습니다. 그는 인기 문학 토크쇼에 출연해 거친 흰 머리, 반짝이는 눈, 경쾌한 퀘벡 억양으로 청중을 사로잡는 등 프랑스 TV에서 친숙한 얼굴이 되었습니다. 그의 카리스마 있고 매력적인 태도는 그를 프랑스어권 세계에서 인기 있는 연사로 만들었고, 그곳에서 그는 칼 세이건과 동등한 프랑스어로 알려지게 되었습니다.

리브스는 과학 커뮤니케이터일 뿐만 ​​아니라 선도적인 환경 운동가이기도 했습니다. 그는 자연 보호를 열정적으로 옹호했으며 인류가 직면한 자멸의 위험에 대해 경고했습니다. 그는 인간은 선택된 종이 아니며, 우리의 생존을 보장하기 위해서는 우리의 행동에 책임을 져야 한다고 믿었습니다.

천체 물리학 및 과학 커뮤니케이션 분야에 대한 Hubert Reeves의 공헌은 지속적인 영향을 미쳤습니다. 과학 지식과 일반 대중 사이의 격차를 줄이는 그의 능력은 수많은 사람들이 우주의 신비에 대해 숙고하고 자연 세계를 소중히 여기고 보호하도록 영감을 주었습니다.

