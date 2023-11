새로운 그래픽 소설이 차세대 우주 탐험가에게 영감을 줍니다

NASA는 미래의 우주 탐험가들에게 영감을 주는 혁신적인 접근 방식을 통해 스토리텔링 영역에 파장을 일으키고 있습니다. 최근 출시된 NASA의 "첫 번째 여성" 디지털 그래픽 소설 시리즈 "첫 번째 여성: 우주 확장"은 독자들에게 가상의 우주 비행사 칼리 로드리게즈가 우주 탐사 임무를 시작하는 모습을 소개합니다. 이 그래픽 소설 시리즈는 달 뒷면에 차세대 망원경을 설치하기 위해 우주 비행사가 직면하는 어려움을 보여줌으로써 관객을 사로잡는 것을 목표로 합니다.

“다양성은 NASA 임무의 핵심이며 우리가 가능한 것의 경계를 계속해서 무너뜨리는 이유입니다. '퍼스트 우먼'은 장벽을 허물고 계속해서 NASA를 별까지 이끈 수많은 여성들의 풍부한 역사를 구현하고 있다”고 NASA 관리자인 빌 넬슨(Bill Nelson)은 강조했다. 칼리 로드리게스(Callie Rodriguez)의 이야기를 통해 그래픽 소설은 포용성에 대한 NASA의 약속을 강조하여 차세대 탐험가인 아르테미스 세대(Artemis Generation)가 자신의 임무에 참여한다는 느낌을 갖도록 보장합니다.

"Dream To Reality"라는 제목의 "First Woman" 시리즈의 첫 번째 기사에서는 독자들에게 Callie와 그녀의 믿음직한 로봇 RT가 달 탐사의 어려움을 헤쳐나가는 모습을 소개했습니다. 새로 출시된 두 번째 호는 독자들에게 승무원의 복잡한 임무와 개인적인 배경에 대해 더 깊이 있는 정보를 제공하고 NASA의 디지털 플랫폼에서 사용할 수 있는 대화형 다국어 과학, 기술, 엔지니어링 및 수학(STEM) 콘텐츠를 더욱 풍성하게 합니다.

Callie Rodriguez와 같이 잘 알려지지 않은 커뮤니티의 캐릭터를 등장시킴으로써 NASA는 지속 가능한 달 탐사를 보장하기 위해 다양성을 육성하고 비전통적인 출처로부터 혁신적인 아이디어를 고취하는 것을 목표로 합니다. NASA 본부 우주 기술 임무국 부행정관 대행인 Prasun Desai는 NASA의 야심찬 임무에서 자신을 보는 다양한 팬층의 중요성을 표현했습니다.

"First Woman: Expanding our Universe"의 매혹적인 세계에 푹 빠져보려면 이제 스페인어 옵션이 포함된 새롭게 디자인된 "First Woman" 웹사이트를 방문하거나 Android 및 iOS에서 NASA의 업그레이드된 "First Woman" 앱을 다운로드하세요. 장애물을 극복하고 과학적 발견이 이루어지며 열망이 불타오르는 우주 탐험의 최전선으로 이동할 준비를 하세요. 우주 탐험의 미래는 다음 세대의 손에 달려 있으며, “First Woman” 그래픽 소설 시리즈는 이러한 미래 탐험가들에게 영감을 주고 길을 닦는 데 중요한 역할을 합니다.

FAQ

1. '최초의 여성: 우주를 확장하다'는 무슨 내용인가요?

"첫 번째 여성: 우주 확장하기"는 NASA의 "첫 번째 여성" 디지털 그래픽 소설 시리즈의 두 번째 작품입니다. 가상의 우주비행사 칼리 로드리게즈(Callie Rodriguez)와 그녀의 다양한 승무원들이 장애물을 극복하고 달 뒷면에 차세대 망원경을 설치하기 위해 노력하는 여정을 따릅니다.

2. NASA의 임무에서 다양성이 중요한 이유는 무엇입니까?

다양성은 비전통적인 출처로부터 혁신적인 아이디어를 가능하게 하기 때문에 NASA의 임무에 필수적입니다. NASA는 차세대 탐험가인 아르테미스 세대의 각 구성원이 자신의 임무를 대표한다는 느낌을 갖도록 하는 것을 목표로 합니다.

3. “First Woman” 그래픽 소설 시리즈에 어떻게 접근할 수 있나요?

새롭게 디자인된 '퍼스트 우먼' 웹사이트에서는 '퍼스트 우먼: 우주 확장하기'와 전작 '드림 투 리얼리티'를 읽을 수 있다. 이 웹사이트는 스페인어 옵션도 제공합니다. 또는 Android 및 iOS에서 “First Woman” 앱을 다운로드할 수 있습니다.