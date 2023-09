ಫೋರ್ಟ್‌ನೈಟ್ ಡೆವಲಪರ್, ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಅಪ್‌ಡೇಟ್ 26.10 ಕ್ಕೆ ಆಟವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು PS5, PS4, Xbox ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು, Nintendo Switch, Android ಮತ್ತು PC ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಫೋರ್ಟ್‌ನೈಟ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, 26.10 ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

- ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು 4 AM ET ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

- UK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅವಧಿಯು 9 AM BST ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 8.30 AM BST ಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲಭ್ಯತೆಯು ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೋರ್ಟ್‌ನೈಟ್ 11 AM BST ಯೊಳಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು.

ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು 26.10 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಾರ್ಟಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ 1 ರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ನಿಂದ ಸಬ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಐಟಂ ಅಥವಾ ಆಯುಧವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಧನೆಯೂ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಸಲು ಐಟಂ ಅಂಗಡಿಯು ಹೊಸ ಸ್ಕಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: ಎಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ Twitter ಪ್ರಕಟಣೆ