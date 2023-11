ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಟವಾದ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಟದ ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 4, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5, ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. .net ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಜೋಂಬಿಸ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಧುಮುಕುವುದನ್ನು ಆಟಗಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 9 ರ ದಿನದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಸಿ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಡಾವಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. PC ಆಟಗಾರರು ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು 9 PM PT ಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಸಮಯವಲಯಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ:

- US ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು 10 AM ನಿಂದ 9 PM PT

- ಯುಎಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು 9 PM PT

- ಯುಎಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್

- ಯುಎಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ EST

- ಯುಕೆ: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್

- ಯುಕೆ: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು 10 AM GMT

- ಯುರೋಪ್: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್

- ಯುರೋಪ್: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು 10 AM CET

- ಜಪಾನ್: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್

- ಜಪಾನ್: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 10 PM JST

- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಕನ್ಸೋಲ್ - ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೋಲ್‌ಔಟ್

- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಪಿಸಿ - ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು 10 PM AEDT

ಆಧುನಿಕ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು $69 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೇಮ್ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2024 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಟಗಾರರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಝಾಂಬಿ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನವೆಂಬರ್ 9 ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ!

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ)

1. ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ?

ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 4, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5, ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ Battle.net ಮತ್ತು Steam ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

2. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಜೋಂಬಿಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು?

ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಜೋಂಬಿಸ್ ಮೋಡ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರತಿ ಸಮಯವಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಪ್ರತಿ ಸಮಯವಲಯಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು PC ಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

4. ಗೇಮ್ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, 3 ರವರೆಗೆ ಗೇಮ್ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 2024 ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

5. ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ 3 ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ IGN ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಟದ ಅನುಭವದ ಒಳನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಮೂಲಗಳು: ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್.