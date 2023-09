ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೋಕಿಯೋ ಗೇಮ್ ಶೋ 2023 ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

By

ಮುಂಬರುವ ಟೋಕಿಯೋ ಗೇಮ್ ಶೋ 2023 ರಲ್ಲಿ Xbox ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಥೆಸ್ಡಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಆಟಗಳ ಪ್ರಗತಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ರಚಿಸಿದ ಆಟಗಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಪಾಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Xbox ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಅಧಿಕೃತ ಟೋಕಿಯೋ ಗೇಮ್ ಶೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಕೊರಿಯನ್, ಸರಳೀಕೃತ ಚೈನೀಸ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೈನೀಸ್, ಮಲಯ್, ಥಾಯ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು Xbox ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೋಕಿಯೋ ಗೇಮ್ ಶೋ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ಆಗಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಲು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

