ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತು ಭದ್ರತೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ - SEC v. ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು SEC v. Coinbase

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (SEC) ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಸ್‌ಇಸಿ ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್‌ಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಹೋವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ "ಹೋವೆ ಟೆಸ್ಟ್" ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರತೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಎಸ್‌ಇಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಸ್‌ಇಸಿ ವಿ. ರಿಪ್ಪಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಇಸಿ ವಿ. ಕಾಯಿನ್‌ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್‌ಬೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

Coinbase ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಲವಾರು ಟೋಕನ್‌ಗಳು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು SEC ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು Coinbase ವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು "ಸ್ಕೀಮ್" ಅನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಠ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು SEC ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಬಿಡ್-ಆಸ್ಕ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಯಿನ್‌ಬೇಸ್ ರಿಪ್ಪಲ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಕಾಯಿನ್‌ಬೇಸ್ ಏರಿಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರೂ, SEC v. ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಕೋಫ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಏರಿಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು SEC ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

SEC ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. SEC ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಾವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಭೂದೃಶ್ಯವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

