ವೀಡಿಯೊ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ AR ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು Snapchat ನೊಂದಿಗೆ MTV ಪಾಲುದಾರರು

By

ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ನ AR-ಆಧಾರಿತ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (VMA ಗಳು) ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು MTV ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. Snap ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, MTV ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ (AR) ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಸಿಯಾಲಿಟೊಸ್ ರಚಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಮತ ​​ಹಾಕಲು ಬಯಸುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಚಾಟ್ ಮತದಾನವು ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಮತವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

VMA ಲೈವ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈವೆಂಟ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ AR ಮೂನ್‌ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು MTV ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು MTV ಜನರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು AR ಮೂನ್‌ಪರ್ಸನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲ್‌ನಿಂದ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತೇಲುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Snapchat ಬಳಕೆದಾರರು ಈ AR ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು 12 AM ET ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, VMA 8 PM ET ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು.

MTVಯ ಹಿಂದಿನ VMAಗಳು Facebook, Instagram, Twitter, ಮತ್ತು YouTube ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ 40.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, Snapchat ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೈರುಹಾಜವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 13 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ನ ಗುರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ Snapchat ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು MTV ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

MTV ಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವು ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜಾಗಕ್ಕೆ Snapchat ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, Snap ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಗಳು, ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ AR ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, LA ರಾಮ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ Snapchat ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು AR-ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ Snap ನ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು AR ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ARES) AR ಟ್ರೈ-ಆನ್ ಮತ್ತು 3D ಉತ್ಪನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. Snap AR ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಗಳು:

- ಎಂಟಿವಿ

- ಸ್ನ್ಯಾಪ್