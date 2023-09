By

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಫಿಲಿಪ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-ಹೈಟೆಕ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವು ಬ್ಲೂಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರಣಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೂ-ಇನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಚನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬ್ಲೂಮ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-ಹೈಟೆಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. Schott B270i ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು UK ಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬ್ಲೂಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು 1/8, 1/4, ಮತ್ತು 1/2 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು 49mm ನಿಂದ 82mm ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಫಿಲ್ಟರ್ ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯು ಲೆನ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್‌ನಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ರಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 87.50mm ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ $49 US ನಿಂದ 140mm ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ $82 US ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. US ಮತ್ತು UK ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-ಹೈಟೆಕ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗಳು ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಲೂಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಗಮನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಯಸಿದ ಟ್ಯೂನಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಗಳು:

- ಎರಿಕ್ ನಾಸೊ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಿಪಿ.

- ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-ಹೈಟೆಕ್, ಬ್ಲೂಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳ ತಯಾರಕ.