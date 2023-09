ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಮೀಟ್-ಅಪ್ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ

ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಮೀಟ್-ಅಪ್‌ನ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೆಬಿ ಹಂಟ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ DH ಮೀಟ್-ಅಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 360 ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸೈಟ್‌ಗಳ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲಿಯಲು ಟಚ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ನವೀನ ಬಳಕೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಈವೆಂಟ್‌ನ ನಂತರ, WLDH ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ DH ಮೀಟ್-ಅಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಈ ಸಭೆಯು WLLC ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನಸಹಾಯ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

WLLC ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲು, Instagram, Facebook ಮತ್ತು Twitter ನಲ್ಲಿ WLLC ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

