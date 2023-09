ಮೊನಾರ್ಕ್: ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ Apple TV Plus ತನ್ನ ಹಿಟ್ ಶೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ನ ಉತ್ತಮ ದೂರದರ್ಶನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Monarch: Legacy of Monsters ಅನ್ನು Lionsgate's MonsterVerse ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2014 ರ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ರೀಬೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters ಮತ್ತು Godzilla vs. Kong ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು, ಟಿವಿ ಸರಣಿಯು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಥೆಯು ಆರ್ಮಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೀ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಟ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಟ್ ರಸೆಲ್ (ವ್ಯಾಟ್ ತಂದೆ) ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊನಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಕಂಡ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೀ ಜೊತೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಥಾವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಳಸಂಚುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೇಲರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೊನಾರ್ಕ್: ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್‌ವರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳ ಭವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಮಾಂಚಕ ಸೆಟ್ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್.

ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ Apple ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಾಶೆಯ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಇದು 2023 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Monarch: Legacy of Monsters ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು Apple TV Plus ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.

