ಚೀನಾ ಐಫೋನ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ Apple ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ

Apple Inc. ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 3% ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $200 ಶತಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಚೀನಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ-ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 6.4% ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ US ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುವ ಚೀನಾ ತನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ US ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಆಪಲ್‌ನ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ, ಇದು US ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಪ್ಸ್, ಮೆಗಾ-ಕ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು US-ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಸ್ಡಾಕ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸರಿಸುಮಾರು 1% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಆಪಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಗುರುವಾರ 2.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಂಶಿ ಮೋಹನ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಷೇಧದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ Huawei Technologies Co. ನ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ 5G-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬೀಜಿಂಗ್ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು US ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇತರ US ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೆಡ್‌ಬುಷ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಡೇನಿಯಲ್ ಐವ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು "ಐಫೋನ್ ನಿಷೇಧದ ಪ್ರಭಾವವು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಂದಾಜು 500,000 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 45 ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐವ್ಸ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

