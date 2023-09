By

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, Apple Inc. Corephotonics Ltd ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಸುಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಾಗಿ US ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ (PTAB) ಕೋರೆಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಆಪಲ್‌ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮುದ್ರಣ ದೋಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವು PTAB ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. PTAB ಗುರುತಿಸಿದ ಇತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೋಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೋಷವು Apple ನ ಸವಾಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ವಿಜಯವು ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಪೇಟೆಂಟ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೋರೆಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೋರೆಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್‌ನ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋರೆಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಆಪಲ್‌ನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಆಪಲ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನವಿಯು ಕೋರೆಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್‌ನ ಪೇಟೆಂಟ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು:

- ಪೇಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಂಡಳಿ (PTAB): ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಚೇರಿಯೊಳಗಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

– ಮುದ್ರಣದ ದೋಷ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಷ.

ಮೂಲಗಳು:

– ಮೂಲ ಲೇಖನ: [ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು URL ಸೇರಿಸಿ]

- ಪೇಟೆಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: [ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು URL ಸೇರಿಸಿ]

- ಮುದ್ರಣ ದೋಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: [ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು URL ಸೇರಿಸಿ]