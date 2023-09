ಭಾರತದಲ್ಲಿ Apple TV+ ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ಬಿಂಜ್ ಪಾಲುದಾರರು

ಭಾರತೀಯ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ಬಿಂಜ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು Apple TV+ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ Apple TV+ ಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರದ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು "ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಸೊ," "ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ," "ಸಿಲೋ," "ಹೈಜಾಕ್," "ಫೌಂಡೇಶನ್," "ಟೆಹ್ರಾನ್," "ಸೇವಕ," "ಪ್ಲೇಟೋನಿಕ್" ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. "ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ," "ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ," "ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್," "ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಸಸ್," ಮತ್ತು "ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್." ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, "CODA" ಮತ್ತು "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ "The Beanie Bubble" ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Apple TV+ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Apple TV+ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೇದಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸೆಸೆಯ "ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಮೂನ್" ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ, ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ ನಿರೋ ಮತ್ತು ಲಿಲಿ ಗ್ಲಾಡ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಆರ್ಗಿಲ್", ಸ್ಯಾಮ್ ರಾಕ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಸ್ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಹೊವಾರ್ಡ್, ರಿಡ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಕ್ವಿನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಸಿನ್ಸ್ಕಿಯ ಹೆಸರಿಡದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್.

Tata Play Binge ಮತ್ತು Apple TV+ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಪ್ಪಾನ್ ಟಿವಿ MIPCOM ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

"ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್" ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಜಪಾನೀಸ್ ಮೂಲದ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಟಿವಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ MIPCOM ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು "ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್" ಎಂಬ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನು ಅವಳನ್ನು ಛಾವಣಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

"ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರು", ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡದ ತನಿಖಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು "5 ಸ್ನೇಹಿತರು, 5 ಒಲವುಗಳು!," ಸ್ಟುಡಿಯೋ-ಆಧಾರಿತ ಗೇಮ್‌ಶೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಟಿವಿಯು "ದಿ ಅಪೊಥೆಕರಿ ಡೈರೀಸ್" ಎಂಬ ಅನಿಮೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು 24 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವಧಿಯ ರಹಸ್ಯ ಸರಣಿಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ.

Nippon TV ಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶಿಯಾಮಾ ಮಿಕಿಕೊ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Nippon TV ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

Nippon TV ಯ ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತರಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕಪ್ಪು ಮಂಡಲವು "ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ" ಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರಾಟ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂಡಲ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ವಾಟ್ ಲುರ್ಕ್ಸ್ ಬಿನೀತ್" ಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರಾಟ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮೀ ಬೈಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಮರ III ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಿಗೂಢ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

"ವಾಟ್ ಲ್ಯುರ್ಕ್ಸ್ ಬಿನೀತ್" ನ ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಿಯಾನ್ ಗೀಸೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ವಾಟನ್, ನಿಕ್ ಬಿಸ್ಕುಪೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರಾದ ಡೆಲಾ ರೈಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಫಲೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಫಿಲ್ಮ್‌ಕೋರ್‌ನ ಮೆಮ್ ಫೆರ್ಡಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ ಕೆನ್ ಬ್ರೆಸರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೈಲೀಸ್ ಇನ್‌ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, “ವಾಟ್ ಲುರ್ಕ್ಸ್ ಬಿನೀತ್” ಪ್ರಕಾರದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಲನ್ ಕಾರ್ ಬಿಬಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ "ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ

"RuPaul's Drag Race UK" ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು "ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್" ಅಲನ್ ಕಾರ್ BBC ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್" ಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡಗಳು ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದರೆ £10,000 ($12,500) ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. "ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್" ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಶೋ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಗಳು:

– [ಮೂಲ 1]

– [ಮೂಲ 2]

– [ಮೂಲ 3]

– [ಮೂಲ 4]