ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ (ಟಿಎಸ್‌ಎಂಸಿ) ತಯಾರಿಸಿದ ಆಪಲ್‌ನ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅರಿಜೋನಾದ ಫೀನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಾಗಿ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅರಿಜೋನಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೈವಾನ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಐಫೋನ್‌ನ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಪಲ್ 2016 ರಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

Apple ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, TSMC NVIDIA, AMD ಮತ್ತು Tesla ನಂತಹ ಇತರ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಚಿಪ್ ಮಾದರಿಗಳು, NVIDIA ನ H100 ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

US ಸರ್ಕಾರವು CHIPS ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ US ನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಣನೀಯ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ US ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಚಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು US ಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ US ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು TSMC ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

