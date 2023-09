ULA ಅಟ್ಲಾಸ್ V NROL-107 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2023 ರಂದು, 08:51 AM ಕ್ಕೆ, ULA ಅಟ್ಲಾಸ್ V NROL-107 ಅನ್ನು ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 41 ರಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಟ್ಲಾಸ್ V NROL-7 ಉಡಾವಣೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 9 ರಂದು 2023:107 AM ET ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ 7:00 AM ET ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, LC-39 ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ $49 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ, ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಟಿಕೆಟ್ (LTT) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 2.3 ಮೈಲುಗಳು/ 3.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

1:7 AM ಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ 15B ರಾಕೆಟ್‌ನ ಇಂಜಿನ್-ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಾಂಚ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಮಾನವ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

