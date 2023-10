By

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ 21 ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು. ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್‌ನಿಂದ ಶನಿವಾರದಂದು 3:47 am EDT ಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, 4:23 am EDT ಮತ್ತು 6:00 am EDT ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಉಡಾವಣೆಯು ಲಿಫ್ಟ್‌ಆಫ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ X (ಹಿಂದೆ Twitter ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ನಲ್ಲಿ SpaceX ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು 8.5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ "ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ ಯು" ಡ್ರೋನ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ 16 ನೇ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮರುಬಳಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 62.5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, 21 ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು 75 ರಲ್ಲಿ SpaceX ನ 2023 ನೇ ಕಕ್ಷೆಯ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 100 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 144 ರಲ್ಲಿ 2024 ವಿಮಾನಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವರ ಸುಮಾರು 60% ವಿಮಾನಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆಗಾಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,900 ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಮೂಲ: SpaceX ಮಿಷನ್ ವಿವರಣೆ