ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ, ಅರೋರಾಗಳು ಸೌರ ಮಾರುತ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಕಾಂತಗೋಳದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು: ಸಬ್‌ಆರೋರಲ್ ಅಯಾನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್‌ಗಳು (SAID).

SAID ಘಟನೆಗಳು ಅಯಾನುಗೋಳದ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಕ್ಷಿಪ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಹರಿವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅರೋರಲ್ ರೆಡ್ (SAR) ಆರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಥರ್ಮಲ್ ಎಮಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಧನೆ (STEVE). ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, SAID ಘಟನೆಗಳು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ SAID ಹರಿವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್: ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು 15 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 2013 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ SAID ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರೋರಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳ ರಚನೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ SAID ಘಟನೆಗಳು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳಂತೆಯೇ, ಅಯಾನುಗೋಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಾಂತೀಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ತರಂಗ-ಕಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ರೇಡಾರ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು SAID ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

ಮೂಲ: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) 1 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೋಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ (4–2013) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್: ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677