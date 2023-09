ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರೂಬಿಯೊ ದಾಖಲೆ-ಮುರಿಯುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ

By

NASA ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ನಿರಂತರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಯುಎಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಪ್ರೊಕೊಪಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಟೆಲಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೂಬಿಯೊ ಮೂಲತಃ ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ರೈಡ್ ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಟ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೋಯುಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್.

ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, NASA ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ Roscosmos ಎರಡೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸೋರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಅನರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಬದಲಿ ಸೋಯುಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ರೂಬಿಯೊ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದನು. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸತತ 371 ದಿನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೂಬಿಯೊ ಅವರ ಮಿಷನ್, 2021 ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ವಂಡೆ ಹೇ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಯುಎಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು.

ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, NASA ಮತ್ತು Roscosmos ISS ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು NASAದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಜೋಯಲ್ ಮೊಂಟಲ್ಬಾನೊ ಅವರು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರುಬಿಯೊ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯ, ಮಿಷನ್ ತನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ದಹನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೂಬಿಯೊ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ವೀಕ್ಷಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ NASA TV ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಡಗು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಡಾಕ್‌ನಿಂದ 3:51 am ET ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ET ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. .

ಮೂಲಗಳು: NASA, Mashable