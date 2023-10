ದಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸಸ್: ಎ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್

By

ನೀವು ಆಕಾಶದ ವೈಭವದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ವಿಕಿರಣ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೆರಳು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಕಾಶ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಿಸ್ಮಯ-ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಭೂಮಿಯು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗೋಳ, ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಂಡಲದಂತೆ. ಭೂಮಿಯು ಚಂದ್ರನ ಹಾದಿಗೆ ಜಾರಿದಾಗ, ಅದರ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಲೌಕಿಕ ಕಣ್ಮರೆ ಅಥವಾ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ:

1. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ವರ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಕೆಂಪು ವರ್ಣಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ಛಾಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮ್ಮೋಹನಗೊಳಿಸುವ ನೋಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಾಶ ಗೋಳದಿಂದ ತೆಗೆದ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಸಂಚು ಸೇರಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, 2023 ರ ರೋಮಾಂಚಕ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, ಶನಿವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣವು ಶನಿವಾರದಂದು ಸುಮಾರು 11:31 PM ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು 1:19 AM ನಿಂದ 1:05 AM ವರೆಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ 2 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 24 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1:05 AM ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಆಳವಾದ, ನೆರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಉಂಬ್ರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯ ವೈಭವವು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ವ ಗೋಳಾರ್ಧದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡಿಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಎಫ್ಎಕ್ಯೂ:

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಉ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ನೋಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಂತಹ ನೋಟ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಉ: ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಉ: ಹೌದು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

