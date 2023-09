By

OSIRIS-REx ಮಿಷನ್‌ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ US ಸೈನ್ಯದ ಡಗ್‌ವೇ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರ, NASA ಮತ್ತು US ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ US ನಾಲ್ಕು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೊರಟಿತು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಧಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಂಟೆ ಲಾರೆಟ್ಟಾ ಅವರು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ತೆರೆದಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು.

ಡ್ರೋಗ್ ಗಾಳಿಕೊಡೆಯ ನಿಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಡ್ರೋಗ್ ಗಾಳಿಕೊಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿತು.

ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಂತಹ ಜೀವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: NASA ಮತ್ತು US ಸೇನೆಯ ಡಗ್ವೇ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಉತಾಹ್