ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಉಪ್ಪು-ಇಂಧನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಓಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮತ್ತು ಅಯೋವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕರಗಿದ ಸತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಂಭವನೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಸತು ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಣ್ವಿಕ ರಾಡಿಕಲ್ನ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಸತು ಅಯಾನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನೇಕ ಉಪ್ಪು ಅಯಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕರಗಿದ ಉಪ್ಪು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸತು ಡೈಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊನೊಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೊಕಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇತರ ಜಾತಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು The Journal of Physical Chemistry B ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಇತರ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇತರ ಉಪ್ಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: ಓಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ