ಶಾಶ್ವತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ

By

2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ (CNSA) 74 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ Chang'e-8 ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

"ಮಿಷನ್-ಲೆವೆಲ್" ಸಹಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೀನೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.

ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ CNSA ಗೆ ಉದ್ದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚಾಂಗ್'ಇ-8 ಮಿಷನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್'ಇ-2026 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ILRS) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿರಹಿತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಚೀನಾ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು 6 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಂಗ್'ಇ -2024 ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, NASA ದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ US ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, US ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ NASA ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2025 ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು US ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನವರು ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 4 ಮತ್ತು 5 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2027 ಮತ್ತು 2029 ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, 29 ದೇಶಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಚಂದ್ರನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತನ್ನ ಚಾಂಗ್'ಇ-8 ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಆಹ್ವಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 2030 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ NASA ದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, US ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.