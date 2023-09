ផលប៉ះពាល់លាក់កំបាំងនៃការសម្លាប់ផ្លូវលើប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

Roadkill មិនត្រឹមតែជាទិដ្ឋភាពដ៏សោកសៅនៅលើដងផ្លូវរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏រួមចំណែកដល់ការស្លាប់ដ៏ច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ភពផែនដីរបស់យើងផងដែរ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សត្វរាប់លានក្បាល រួមទាំងសត្វក្តាន់ សត្វស្លាប និងសត្វល្អិតលំអង គឺជាជនរងគ្រោះនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងយានជំនិះ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រភេទសត្វជិតផុតពូជជាច្រើន ដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិត។ សត្វល្មូន និងសត្វ amphibians ដែលគេស្គាល់ជាសមូហភាពថាជា " herps" ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេស ទោះបីជាវាមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើនក៏ដោយ។

ចលនាយឺត និងការទាក់ទាញទៅលើផ្ទៃក្តៅ ធ្វើឱ្យសត្វពាហនៈងាយក្លាយជាឃាតក។ មិនដូចសត្វក្តាន់ ឬខ្លាឃ្មុំ grizzly ទេ សត្វពាហនៈខ្លះមិនឆ្លើយតបនឹងចរាចរណ៍ ដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់មិនទាន់ពេលវេលា។ នេះជាការពិតជាពិសេសសម្រាប់សត្វ amphibians ដែលត្រូវធ្វើចំណាកស្រុករវាងជម្រកក្នុងទឹក និងដីគោករបស់ពួកគេ។ ក្នុងរដូវបង្កាត់ពូជ នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ធ្វើអោយអាងទឹកបណ្ដោះអាសន្ន សត្វទន្សោងរាប់ពាន់នាក់ចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរយ៉ាងជក់ចិត្តទៅកាន់ទីជម្រករបស់ពួកគេ។ ជាអកុសល ពួកគេជាច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់ពួកគេ ជាកន្លែងដែលពួកគេតែងតែជួបទីបញ្ចប់។

ផលប៉ះពាល់នៃការសម្លាប់រង្គាលផ្លូវលើសពីការបាត់បង់សត្វនីមួយៗ។ វាប៉ះពាល់ដល់ភាពចម្រុះនៃហ្សែន និងសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់ប្រជាជន។ Roadkill ជារឿយៗលុបបំបាត់បុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អ រួមទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមិនទាន់មានឱកាសរួមចំណែកក្នុងការបង្កាត់ពូជ។ សម្រាប់ប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជ សូម្បីតែការស្លាប់មួយចំនួនក៏អាចមានសារៈសំខាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំរុញចំនួនប្រជាជនឆ្ពោះទៅរកការផុតពូជ។

តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ការសម្លាប់រង្គាលតាមដងផ្លូវត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃមរណភាពធម្មជាតិ ប៉ុន្តែការលាក់កំបាំងរបស់វាទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍ក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្លូវថ្នល់ និងអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយការសម្លាប់រង្គាលតាមដងផ្លូវ ដូចជាការឆ្លងកាត់សត្វព្រៃ និងការរឹតបន្តឹងល្បឿននៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗ។ តាមរយៈការការពារផ្លូវ និងសត្វព្រៃរបស់យើង យើងអាចការពារការបាត់បង់ប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបន្ថែមទៀត និងរក្សាតុល្យភាពដ៏ឆ្ងាញ់នៃប្រព័ន្ធអេកូរបស់យើង។

ប្រភព៖ Ben Goldfarb, Crossings: How Road Ecology Is Shaping the Future of Our Planet