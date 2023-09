យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ Riot Games នៅពីក្រោយរបៀបលេងហ្គេមបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង League of Legends

By

Riot Games ដែលជាអ្នកបង្កើត League of Legends បានណែនាំរបៀបលេងហ្គេមជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ខណៈពេលដែលមួយចំនួនបានក្លាយជាការបន្ថែមអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងហ្គេម ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្ហាញខ្លួនបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ នេះបង្កើតជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជា Riot ចំណាយពេលបង្កើតរបៀបលេងហ្គេមដែលនឹងមិនជាប់។

របៀបលេងហ្គេមមួយក្នុងចំណោមរបៀបហ្គេមថ្មីៗដែល Riot បានណែនាំគឺ Arena ដែលជារបៀប 2v2v2v2 ដែលក្រុមចូលរួមនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារហ័ស និងវឹកវរ។ ពេញមួយហ្គេម អ្នកលេងទទួលបានការកើនឡើងព្រៃដែលផ្លាស់ប្តូរទម្រង់លេងរបស់ពួកគេ។ ថ្វីត្បិតតែមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកលេងក៏ដោយ ក៏ Arena អាចប្រើបានត្រឹមតែរយៈពេលកំណត់រហូតដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែធ្នូ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចេតនារបស់ Riot ។

Eduardo Cortejoso ដែលជាអ្នកផលិតហ្គេមនៅ Riot Games បានពន្យល់ថា របៀបមុនៗត្រូវបានវាស់វែងដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ដូចជាម៉ោងហ្គេម ឬការទិញក្នុងមួយគណនី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹង Arena Riot ចង់ប្រើវាជាឱកាសមួយក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តអ្នកលេងឡើងវិញ។ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដោយ League of Legends ដែល​នឹង​ឆ្លង​កាត់​បំណះ​ដ៏​លំបាក​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ។

Arena ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធំ​ជាង​នេះ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការ​ត្អូញត្អែរ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​អំពី​ការ​ជាប់​គាំង​និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ការ​លេង​ហ្គេម។ ក្រុម League មានគោលបំណងបង្កើតរបៀបមួយដែលអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ពួកគេ​ចង់​រក្សា​ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ League រីករាយ ដែល​នាំឱ្យ​ពួកគេ​ដោះស្រាយ​តាម​ទម្រង់ 2v2។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានបទពិសោធន៍តម្រង់ទិសជាក្រុម ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយឧបសគ្គចំពោះការលេងហ្គេមដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

ទោះបីជា Arena បានបាត់ខ្លួនពីអតិថិជនបន្ទាប់ពីការដំណើរការដំបូងរបស់វាក៏ដោយ ដំណឹងល្អគឺថាវានឹងត្រលប់មកវិញជាមួយនឹង Nexus Blitz ។ កំណែបន្ទាប់របស់ Arena នឹងមានការកែប្រែ និងការកែប្រែថ្មី ដូចជាការបន្ថែមបន្ថែមសម្រាប់អ្នកលេងដើម្បីសាកល្បង។ នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដែល Riot ខិតទៅជិតរបៀបហ្គេមបណ្ដោះអាសន្ន គោលបំណងស្វែងរកទស្សនិកជនដែលមិនបានបម្រើ និងបំពេញតាមការរំពឹងទុកដែលមិនបានបំពេញ។

Cortejoso ទទួលស្គាល់ថាវិធីសាស្រ្តនេះអាចបម្រើអ្នកលេងតិចជាងមុន ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវានឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍អ្នកលេងកាន់តែទូលំទូលាយ។ Riot គ្រោងនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការរៀន និងការពិសោធន៍ជាមួយនឹងទម្រង់នានាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដោយទទួលយកវិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្រាលជាងមុន។

សរុបមក យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Riot Games នៅពីក្រោយរបៀបលេងហ្គេមបណ្តោះអាសន្នដូចជា Arena in League of Legends គឺមានចំនួនពីរដង។ ទីមួយ វាបម្រើជាឱកាសមួយក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកលេងឡើងវិញ និងដោះស្រាយកង្វល់។ ទីពីរ វាអនុញ្ញាតឱ្យ Riot ស្វែងរកគំនិតថ្មីៗ កំណត់គោលដៅទស្សនិកជនជាក់លាក់ និងបង្កើតបទពិសោធន៍អ្នកលេងផ្សេងៗគ្នា។ ខណៈពេលដែលរបៀបទាំងនេះប្រហែលជាមិននៅជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ពួកវារួមចំណែកដល់ការវិវត្តន៍បន្តនៃ League of Legends។