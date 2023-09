នៅក្នុងរឿង "The Six: The Untold Story of America's First Women's astronauts" Loren Grush ស្វែងយល់ពីដំណើររបស់នារីអស្ចារ្យចំនួន XNUMX នាក់ដែលបានបំបែកកញ្ចក់កញ្ចក់នៅក្នុងពិភពរុករកអវកាសដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស។ Grush ប្រកួតប្រជែងនឹងការនិទានរឿងដ៏ពេញនិយមនៃបុរសស្បែកសនៅក្នុងការប្រណាំងក្នុងលំហ ហើយរំលេចការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីទាំងនេះ ដែលជាផ្នែកនៃថ្នាក់ដំបូងរបស់ NASA ដើម្បីរួមបញ្ចូលស្ត្រី។

Grush ផ្តោតលើជីវិតរបស់ Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon និង Shannon Lucid ។ ស្ត្រីទាំងនេះបានចូលរួមជាមួយក្រុមអវកាសយានិករបស់ NASA ក្នុងឆ្នាំ 1978 ហើយត្រូវបានកំណត់ថានឹងឡើងដល់កម្ពស់ដែលពីមុនត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះពួកគេ។

“The Six” ផ្តល់នូវការមើលឃើញពីការលើកទឹកចិត្ត និងការស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីគ្រាដែលស្ត្រីម្នាក់ៗដឹងថានាងអាចដាក់ពាក្យធ្វើជាអវកាសយានិកបាន។ Grush ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកភាពចម្រុះ ទោះបីជាថ្នាក់នៅតែត្រូវបានផ្សំឡើងដោយបុរសស្បែកសក៏ដោយ។

សៀវភៅនេះក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីទាំងនេះបានជួបប្រទះ រួមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវភេទ ការរំពឹងទុករបស់ពួកឆោតល្ងង់អំពីស្នេហា និងការរួមភេទនៅក្នុងលំហ និងការតស៊ូដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។ Grush ផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃភាពធន់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឈមមុខនឹងភាពមិនអនុគ្រោះ ដូចជាការប្រយុទ្ធរបស់ Ride ដើម្បីការពារឯកជនភាព និងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងចំពេលមានការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

"The Six" ក៏បង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់ដែលលេងដោយជើងឯកសម្រាប់ភាពចម្រុះក្នុង និងក្រៅអង្គការ NASA។ Ruth Bates Harris ដែលជាបុគ្គលិករបស់ NASA បានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារនេះយ៉ាងក្លាហានចំពោះការខ្វះភាពចម្រុះរបស់វា។ យាន Mercury 13 ដែលជាក្រុមស្ត្រីដែលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសមត្ថភាពជាអវកាសយានិក ក៏ទទួលបានការទទួលស្គាល់ផងដែរ។

Grush រួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់អវកាសយានិក ដោយបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការងាររបស់ពួកគេ។ ពួកគេបានសាកល្បងយានអវកាស គ្រប់គ្រងដៃមនុស្សយន្ត និងរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃការធ្វើការជាមួយមិត្តរួមការងារបុរសដែលបង្ហាញប្រតិទិនបិទនៅលើទ្វារការិយាល័យរបស់ពួកគេ។

ខណៈពេលដែលសៀវភៅមិនគ្មានគ្រោះថ្នាក់ និងសោកនាដកម្មនោះ Grush សង្កត់ធ្ងន់លើភាពក្លាហាន និងការតស៊ូដែលឆ្លងកាត់យេនឌ័រ និងជាតិសាសន៍។ គ្រោះមហន្តរាយ Challenger បម្រើជាការរំលឹកដ៏ក្រៀមក្រំនៃហានិភ័យដែលមាននៅក្នុងការរុករកអវកាស និងការលះបង់ចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយ Resnik ។

ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងការនិទានរឿងដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ "The Six" ពង្រីកការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីការប្រណាំងក្នុងលំហ និងប្រកួតប្រជែងនឹងគំនិតប្រពៃណីនៃអ្នកណាដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ "គ្រួសារទាំងមូលរបស់មនុស្សជាតិ"។

ប្រភព៖ The New York Times