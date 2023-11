By

War Thunder ដែលជាសកម្មភាពអនឡាញដ៏ពេញនិយម MMO ថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្តើមការអាប់ដេត Kings of Battle ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួន ដោយធ្វើឱ្យអ្នកលេងចូលទៅក្នុងពិភពដ៏រំភើបនៃសង្គ្រាមសម័យទំនើប។ ការអាប់ដេតចុងក្រោយនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើន រួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-60L Black Hawk ថាមវន្ត មេកានិចដែលបានកែលម្អ ការណែនាំអំពីផែនទីដីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលហៅថា Flanders និងច្រើនទៀត។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើការបន្ថែម និងការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលការអាប់ដេតនេះនាំមកនូវសហគមន៍ War Thunder ។

Dive into the Skies: MH-60L Black Hawk ដែលជានិមិត្តរូបនៃអំណាចយោធា ចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលកណ្តាលនៅក្នុងការអាប់ដេត Kings of Battle ។ ទទួលបានភាពស្ទាត់ជំនាញលើមហាអំណាចដ៏សម្បូរបែបនេះ នៅពេលអ្នកឡើងទៅលើមេឃ ត្រួតត្រាលើសមរភូមិ និងផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់កងកម្លាំងដី។ ធ្វើ​សមយុទ្ធ​តាម​រយៈ​ដី​ដែល​ក្បត់​ រុករក​បរិយាកាស​ទីក្រុង​ក្រាស់ៗ និង​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​ជាមួយ​នឹង​យន្តហោះ​សត្រូវ។ ជ្រមុជខ្លួនអ្នកនៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតដ៏ស្មុគស្មាញនៃកាប៊ីនយន្ដហោះ ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានការកើនឡើង adrenaline នៅក្នុងសរសៃរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងដ៏មហិមានេះ។

សង្គ្រាមដីត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញ៖ រៀបចំឃ្លាំងអាវុធរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដ៏វីរភាពនៅលើផែនទីដីថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Flanders ។ បរិយាកាសដែលបានរចនាយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងមានភាពប្រាកដនិយមខ្ពស់ Flanders ផ្តល់នូវទេសភាពចម្រុះរាប់ចាប់ពីដីស្រែចំការរហូតដល់តំបន់សង្គ្រាមក្នុងទីក្រុង។ ចូលរួមក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយរថក្រោះ បើកការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងធំច្បាស់លាស់ និងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រតាមផ្លូវរបស់អ្នកតាមរយៈសមរភូមិដ៏អស្ចារ្យនេះ។ សម្របខ្លួន និងជំនះឧបសគ្គ នៅពេលអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយមិត្តរួមក្រុមដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះ។

យន្តការដែលបានកែលម្អ៖ ការអាប់ដេតរបស់ស្តេចនៃសមរភូមិក៏ណែនាំយន្តការចម្រាញ់ផងដែរ ដោយបង្កើនបទពិសោធន៍លេងហ្គេមនៅលើក្តារ។ ទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្នែករូបវិទ្យាយានយន្តដែលប្រសើរឡើង ការបាញ់ផ្លោងជាក់ស្តែងជាងមុន និងម៉ូដែលខូចខាតដែលប្រសើរឡើង ដែលបន្ថែមស្រទាប់បន្ថែមនៃភាពពិតប្រាកដសម្រាប់រាល់ការជួប។ ភាពប្រសើរឡើងទាំងនេះបង្កើតបទពិសោធន៍សង្គ្រាមដែលកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងប្រាកដនិយម ផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកលេងដែលធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ និងសម្របខ្លួនទៅនឹងសមរភូមិដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់:

សំណួរ៖ តើការអាប់ដេត Kings of Battle មានឥឡូវនេះទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ ការអាប់ដេត Kings of Battle សម្រាប់ War Thunder អាចរកបាននៅពេលនេះ។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចសាកល្បង MH-60L Black Hawk ក្នុងការអាប់ដេតបានទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ ការអាប់ដេតណែនាំឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-60L Black Hawk ថាមវន្ត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងអាចគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនដែលអាចប្រើបាននេះ។

សំណួរ៖ តើមានផែនទីថ្មីនៅក្នុងការអាប់ដេត Kings of Battle ទេ?

ចម្លើយ៖ ពិតជា! ការអាប់ដេតនេះណែនាំផែនទីដីថ្មីដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Flanders ដោយផ្តល់នូវបរិយាកាសចម្រុះ និងជាក់ស្តែងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដ៏គួរឱ្យរំភើប។

