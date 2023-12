ថ្ងៃមុនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បញ្ជាក់ការបិទ ចំពេលមានការរំពឹងទុក

ចំពេលមានការសង្ស័យ និងការរំពឹងទុកកើនឡើង អ្នកបង្កើតហ្គេមគ្រោះមហន្តរាយ Steam ឈ្មោះ The Day Before បានរំលឹកឡើងវិញថា វាពិតជាត្រូវបានបិទ។ ហ្គេមដែលធ្លាប់ត្រូវបានរំពឹងទុកយ៉ាងខ្ពស់ និងបានជាប់ជាចំណងជើងនៃបញ្ជីដែលចង់បានបំផុតរបស់ Steam បានប្រឈមមុខនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលបើកដំណើរការ Early Access កាលពីសប្តាហ៍មុន។ អ្នករិះគន់ និងអ្នកលេងដូចគ្នា បានសម្តែងការខកចិត្ត និងខកចិត្តផងដែរ នៅពេលដែលការប្រកួតនេះ មិនបានរំពឹងទុកតាមការសន្យា។ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ IGN នៃ The Day Before បានផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ដ៏កម្រ 1/10 ដោយដាក់ស្លាកថាវាជាហ្គេមដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ជាលទ្ធផលនៃការថយចុះចំនួនអ្នកលេង និងការពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់អវិជ្ជមានច្រើនលើសលប់នៅលើ Steam ក្រុមហ៊ុន Fntastic ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី The Day Before បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាវានឹងត្រូវបានបិទ។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាស ប៊ូតុងទិញសម្រាប់ហ្គេមត្រូវបានដកចេញពីទំព័រ Steam ហើយដានទាំងអស់នៃហ្គេមត្រូវបានលុបចោលពីអ៊ីនធឺណិត។ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះបានកើតឡើងតែបួនថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបើកដំណើរការ Early Access របស់ហ្គេម។

អ្នកលេងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ការប្តូរឈ្មោះពី Fntastic ទៅ Eight Points នៅលើទំព័រ Steam នៃហ្គេមមុនរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គឺ The Wild Eight ។ នេះជំរុញឱ្យមានការរំពឹងទុកបន្ថែមទៀតថា Fntastic កំពុងព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលខូចរបស់ខ្លួនដោយការប្តូរឈ្មោះថ្មី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Hype Train Digital ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ The Wild Eight បានបំភ្លឺថាការប្តូរឈ្មោះមិនពាក់ព័ន្ធ និងត្រូវបានសន្មតថាជាការពិនិត្យអវិជ្ជមានដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមរបស់ The Day Before ។

ទោះបីជាមានការពន្យល់ក៏ដោយ The Wild Eight នៅតែបន្តទទួលបានការវាយតម្លៃអវិជ្ជមានពីអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់មតិកែលម្អថ្មីៗ ទោះបីជាការវាយតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅតែវិជ្ជមានក៏ដោយ។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាម និងការរំពឹងទុក Fntastic បានចូលទៅក្នុង Twitter ដើម្បីបញ្ជាក់ម្តងទៀតនូវការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការបិទ និងបដិសេធការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះណាមួយ។ ពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការសងប្រាក់វិញមាននៅលើ Steam សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ត្រលប់មកវិញនៅថ្ងៃមុន ដោយមិនគិតពីរយៈពេលនៃការលេងនោះទេ។

ឆ្ពោះទៅមុខ ជោគវាសនារបស់ The Day Before ម៉ាកយីហោ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺស្ថិតនៅលើ Mytona ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយហ្គេម ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង Fntastic សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការចេញផ្សាយរបស់វា។

ខណៈពេលដែលលទ្ធផលដ៏ក្រៀមក្រំនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រ និងអ្នកលេងជាច្រើនខកចិត្ត ប៉ុន្តែវាបម្រើជាការរំលឹកអំពីហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជួបប្រទះនៅពេលផ្តល់ហ្គេមដែលរំពឹងទុកខ្ពស់ដល់ទស្សនិកជនដែលទាមទារ។