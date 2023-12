ឈ្មោះពេញរបស់ Ellie ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង The Last of Us Part 2 Remastered

សង្ខេប៖ នៅក្នុងឈុតខ្លីៗថ្មីសម្រាប់ The Last of Us Part 2 Remastered ព័ត៌មានលម្អិតតូចមួយត្រូវបានគេប្រទះឃើញដែលបញ្ជាក់ពីឈ្មោះពេញរបស់ Ellie ។ ឈុតអវកាសដែល Ellie ពាក់ក្នុងរបៀប roguelike មានស្លាកឈ្មោះដែលអានថា “E. Williams”។ នេះជាលើកទីមួយហើយដែលនាមត្រកូលរបស់ Ellie បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងហ្គេម បើទោះបីជាវាត្រូវបានបញ្ជាក់ពីមុនដោយលោក Neil Druckmann ដែលជាសហប្រធានរបស់ Naughty Dog ក៏ដោយ។ កំណែដែលបានគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៃហ្គេមនេះក៏រួមបញ្ចូលមុខងារបន្ថែមដូចជា No Return mode ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់កម្រិតបាត់បង់ និងការកែលម្អក្រាហ្វិក។

ទីបំផុតអ្នកគាំទ្រ The Last of Us ត្រូវបានផ្តល់ការបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះពេញរបស់ Ellie នៅក្នុងកំណែថ្មីនៃហ្គេមនាពេលខាងមុខ។ វិវរណៈនេះចេញមកពីឈុតខ្លីៗសម្រាប់របៀប roguelike ថ្មី ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Reddit ភ្នែកឥន្ទ្រី Tomdurnell បានប្រទះឃើញព័ត៌មានលំអិតនៅលើឈុតអវកាសរបស់ Ellie ។ ស្លាកឈ្មោះនៅលើឈុតបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា “E. Williams” ដោយបញ្ចប់ការរំពឹងទុកជុំវិញនាមត្រកូលរបស់ Ellie ។

ពីមុន Naughty Dog ធ្លាប់បានណែនាំអំពីនាមត្រកូលរបស់ Ellie តាមរយៈឯកសាររចនា និងសៀវភៅណែនាំហ្គេមជប៉ុន ប៉ុន្តែនេះជាលើកដំបូងដែលវាត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងហ្គេម។ អ្នកគាំទ្រមានការចង់ដឹងចង់ឃើញជាយូរមកហើយអំពីឈ្មោះពេញរបស់តួឯករបស់ហ្គេម ហើយឥឡូវនេះពួកគេមានចម្លើយ។

The Last of Us Part 2 Remastered មិនត្រឹមតែបង្ហាញឈ្មោះពេញរបស់ Ellie ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងណែនាំនូវ No Return mode ដែលជាការបន្ថែមថ្មីដល់ហ្គេមផងដែរ។ នៅក្នុងរបៀបនេះ អ្នកលេងនឹងប្រយុទ្ធតាមរយៈរលកនៃសត្រូវឆ្លងកាត់ផែនទីផ្សេងៗគ្នា ដោយបង្កើនកម្លាំងរបស់ពួកគេបន្តិចម្តងៗ។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកលេងនូវឱកាសដើម្បីដើរតួជា Ellie, Dina និងតួអង្គសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗរួមទាំងឈុតអវកាសផងដែរ។

ក្រៅពីមុខងារ No Return កំណែដែលបានធ្វើឡើងវិញនៃ The Last of Us Part 2 រួមមានកម្រិតបាត់បង់ចំនួន 4 ជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ការកែលម្អក្រាហ្វិក និងការរួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍បញ្ជា DualSense ។ អ្នកលេងដែលជាម្ចាស់ហ្គេមដើមនៅលើ PS5 អាចដំឡើងកំណែទៅ PSXNUMX ក្នុងតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃ។

នៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយសម្រាប់ The Last of Us Part 2 Remastered ខិតជិតមកដល់ អ្នកគាំទ្រអាចទន្ទឹងរង់ចាំបទពិសោធន៍ហ្គេមនេះជាមួយនឹងមុខងារបន្ថែម ហើយទីបំផុតបានស្គាល់ឈ្មោះពេញរបស់ Ellie ។