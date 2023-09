អ្នកលេង Starfield បង្ហាញជំនាញច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេដោយបង្កើតមុខមាត់ល្បីឡើងវិញ

By

អ្នកលេង Starfield បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពប៉ិនប្រសប់ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដោយបង្ហាញជំនាញរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់អ្នកបង្កើតតួអង្គដ៏រឹងមាំរបស់ហ្គេមដើម្បីបង្កើតមុខមាត់ល្បីៗជាច្រើនប្រភេទឡើងវិញ។ ពី​តួ​ឯក​ទៅ​ជា​តួ​ប្រឌិត​ជា​ទី​ស្រឡាញ់ សហគមន៍​បាន​ចែក​រំលែក​ការ​បង្កើត​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​ពួក​គេ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម។

អ្នកប្រើប្រាស់ Reddit ម្នាក់ឈ្មោះ strider390 បានបង្ហោះរូបថតអេក្រង់នៃតួអក្សររបស់ពួកគេស្រដៀងនឹង Willem Dafoe ដោយមានចំណងជើងថា "អ្នកដឹងទេថាខ្ញុំជាឧស្សាហ៍កម្មខ្លួនឯង" ដោយយោងទៅលើសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Spider-Man ។ អ្នកលេងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ SoullessVoid បានសម្រេចចិត្តបង្កើតរឿងព្រេងនិទាន David Bowie ឡើងវិញជាតួអង្គ Starman របស់គាត់។ CheesyWales ថែមទាំងបានបង្កើត Todd Howard ដែលជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍របស់ Bethesda ដែលជាស្ទូឌីយោនៅពីក្រោយ Starfield ។

ដោយបានទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីខ្សែភាពយន្ត និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ អ្នកលេងក៏បានបង្កើតឡើងវិញនូវតួអង្គដូចជា Mike Ehrmantraut ពី Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano ពី The Sopranos និង Shrek និង Lord Farquaad ពី Shrek franchise ។ ការបកស្រាយដ៏គួរឱ្យអស់សំណើច និងគួរឱ្យភ័យខ្លាចជាញឹកញាប់ទាំងនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកលេងចំពោះព័ត៌មានលម្អិត និងភាពច្នៃប្រឌិត។

មិនត្រឹមតែមានអ្នកលេងបង្កើតមុខមាត់ល្បីៗឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានចូលប្រឡូកក្នុងការបង្កើតសិប្បកម្មអវកាសឡើងវិញពីយីហោល្បីៗដូចជា Star Wars និង Star Trek ដោយប្រើអ្នកបង្កើតកប៉ាល់របស់ Starfield ។ ហ្គេមនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវស៊ុត Easter ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ដែលមួយក្នុងចំណោមនោះសំដៅលើសម្រង់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ Starfield ។

Starfield បានបង្កើតរលកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្គេមរួចហើយ ដោយបានឈរនៅលើតារាងការលក់ សូម្បីតែមុនពេលចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការក៏ដោយ។ ថៅកែ Xbox លោក Phil Spencer បានបង្ហាញថាអ្នកលេងជាងមួយលាននាក់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងហ្គេមនេះនៅថ្ងៃចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញា។

នៅពេលដែលអ្នកលេងបន្តស្វែងយល់ពីសកលលោកដ៏ធំនៃ Starfield រឿង និងការបង្កើតដ៏គួរឱ្យរំភើបជាច្រើនទៀតប្រាកដជានឹងលេចឡើង។ ជាមួយនឹងដំណើរស្វែងរកតួនាទីយ៉ាងទូលំទូលាយ និងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដ៏រីករាយ Starfield បានទាក់ទាញអ្នកលេង និងបង្ហាញថាពិបាកទប់ទល់។

