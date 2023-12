Norman Lear អ្នកបង្កើតទូរទស្សន៍ Trailblazing និង Progressive Icon ទទួលមរណភាពនៅអាយុ ១០១

By

Norman Lear ដែលជាកម្លាំងត្រួសត្រាយក្នុងទូរទស្សន៍អាមេរិក និងជាអ្នកបង្កើតរឿងកំប្លែងដែលដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយ បានទទួលមរណៈភាពក្នុងអាយុ 101 ឆ្នាំ។ ពេញមួយអាជីពដ៏ត្រចះត្រចង់របស់គាត់ដែលមានរយៈពេលជាងប្រាំមួយទសវត្សរ៍មកនោះ Lear បានបដិវត្តន៍ស៊េរីរឿងកំប្លែងសម័យដំបូងជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចជា " ទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារ" "សាន់ហ្វដ និងកូនប្រុស" "The Jeffersons" និង "Maude" ។

រឿងកំប្លែងដ៏ល្បីរបស់ Lear ដោយមិនខ្លាចញញើតនឹងប្រធានបទចម្រូងចម្រាសដូចជា ការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការរួមភេទ ការប្រឆាំងសាសនា និងសង្រ្គាមវៀតណាម ដែលបង្កឱ្យមានការសន្ទនា និងបទដ្ឋានសង្គមដ៏លំបាក។ គាត់បានបង្កើតតួអង្គដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន រួមទាំង Archie Bunker ពីរឿង "All in the Family" ដែលជាតួអង្គ cantankerous ដែលទស្សនៈបញ្ច្រាស់បានដើរតួជាកញ្ចក់ឆ្លុះទៅរកភាពលំអៀងរបស់ជនជាតិអាមេរិកជាច្រើន។ Lear ផ្អែកលើ Bunker លើឪពុករបស់គាត់ផ្ទាល់ ដោយលើកឡើងពីភាពស្មុគស្មាញនៃសក្ដានុពលគ្រួសារ និងបញ្ហាសង្គម។

ថ្វីត្បិតតែរឿងកំប្លែងរបស់គាត់ជារឿយៗត្រូវបានជួបជាមួយនឹងការតស៊ូដំបូងក៏ដោយ ទីបំផុតពួកគេទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទាក់ទាញអ្នកទស្សនា។ ការបង្ហាញរបស់ Lear បានរុញច្រានព្រំដែននៃអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុញ្ញាតនៅលើទូរទស្សន៍បណ្តាញនៅពេលនោះ ដោយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកបង្កើតនាពេលអនាគតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយ។

ក្រៅអេក្រង់ លោក Lear ត្រូវបានគេនិយាយមិនចេញអំពីតម្លៃរីកចម្រើនរបស់គាត់ ហើយជាអ្នកតស៊ូមតិយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋ។ គាត់បានប្រើវេទិការបស់គាត់ដើម្បីបំភ្លឺអំពីមូលហេតុសំខាន់ៗ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគិតបែបរិះគន់។ ឥទ្ធិពលរបស់ Lear លើទិដ្ឋភាពទូរទស្សន៍មិនអាចនិយាយហួសហេតុនោះទេ ហើយឥទ្ធិពលរបស់គាត់អាចមើលឃើញនៅក្នុងស៊េរីសហសម័យរាប់មិនអស់ ដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់អាមេរិក។

ការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់ Lear ចំពោះទូរទស្សន៍ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមានការអបអរសាទរជាច្រើន រួមទាំងការចូលទៅក្នុងសាលកិត្តិនាមរបស់ទូរទស្សន៍ ពានរង្វាន់ Emmy ចំនួនប្រាំមួយ ពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់ Peabody និងមេដាយសិល្បៈជាតិ។ ថ្មីៗនេះ Golden Globes និម្មិតបានផ្តល់កិត្តិយសដល់គាត់ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ Carol Burnett សម្រាប់សមិទ្ធិផលពេញមួយជីវិត។

Norman Lear បន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលនៃការកម្សាន្តដ៏យូរអង្វែងដែលហួសពីអេក្រង់តូច។ ការនិទានរឿងដ៏ប្រណិតរបស់គាត់ និងការស្វែងយល់ពីបញ្ហាសង្គមដោយមិនភ័យខ្លាចនឹងបន្តបង្កើតអនាគតរបស់ទូរទស្សន៍សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។