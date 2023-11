អត្ថបទថ្មី៖ ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Xbox សម្រាប់ Call of Duty: Modern Warfare III

By

អ្នកប្រើប្រាស់ Xbox ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏លេចធ្លោមួយនៅថ្ងៃនេះ ដោយលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យទិញ Call of Duty: Modern Warfare III ដែលជាការដំឡើងចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងហ្គេមហ្គេមដ៏ពេញនិយម។ អេក្រង់បែកខ្ញែក ដែលលេចឡើងនៅពេលបើកកុងសូល បានបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះក្នុងចំណោមអ្នកលេងល្បែង។

ខណៈពេលដែលអ្នកគាំទ្រ Xbox មួយចំនួនបានសម្តែងការរំភើបរបស់ពួកគេសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនេះ ហើយបានទទួលយកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយអន្ទះសារនោះ អ្នកផ្សេងទៀតមិនសូវមានចិត្តរំភើបទេ។ “នេះគឺល្ងង់។ ខ្ញុំមិនលេង Call of Duty ទេ។ ខ្ញុំមិនដែលទិញ Call of Duty ទេ។ ខ្ញុំ​មិន​គួរ​បើក Xbox របស់​ខ្ញុំ​ទេ ហើយ​រឿង​ដំបូង​ដែល​ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​ថា​ជា​ការ​បន្ថែម​សម្រាប់​ហ្គេម ឬ​អ្វី​ក៏​ដោយ​សម្រាប់​បញ្ហា​នោះ» បាន​ប្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ដែល​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ម្នាក់។

ការប្រៀបធៀបត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ Starfield ដែលជាហ្គេមដែលរំពឹងទុកខ្ពស់មួយទៀត ដែលបានទទួលការព្យាបាលអេក្រង់បែកខ្ញែកមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្តើមរបស់វាត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែកញ្ញា។ ក្តីបារម្ភត្រូវបានលើកឡើងអំពីការឈ្លានពានដែលអាចកើតមាននៃការអនុវត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបនេះឆ្ពោះទៅមុខ។

"ខ្ញុំ​គិត​ថា វា​មិន​មែន​ជា​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ធំ​នោះ​ទេ ប្រសិន​បើ​វា​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍ ឬ​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ភាគី​ទីមួយ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​អាច​ដឹង​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​មនុស្ស​មិន​ចូល​ចិត្ត​វា"។

IGN បានទាក់ទងទៅ Xbox ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេនៅពេលសរសេរ។

បន្ថែមពីលើអេក្រង់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយ Xbox ក៏កំពុងផ្តល់ជូននូវផ្ទៃខាងក្រោយថាមវន្តដែលអាចទាញយកបានដែលបង្ហាញពីតួអង្គជាទីស្រឡាញ់ Captain Price ពីសិទ្ធិលក់សិទ្ធិ Call of Duty ។

ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនេះដោយ Xbox សម្រាប់ Call of Duty: Modern Warfare III កើតឡើងបន្ទាប់ពីការទិញយក Activision Blizzard ថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្នុងតម្លៃដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំនួន $69 ពាន់លានដុល្លារ។ ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សាររបស់ PlayStation សម្រាប់ Call of Duty បន្តរហូតដល់ឆ្នាំ 2024 ភាពជាម្ចាស់ថ្មីរបស់ Xbox មិនបានបញ្ឈប់ពួកគេពីការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មនូវការទិញគ្រឿងអលង្ការមកុដរបស់ពួកគេ។

Call of Duty: Modern Warfare III នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយជាដំណាក់កាល ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចូលប្រើយុទ្ធនាការដំបូងនៅថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា សម្រាប់អតិថិជនដែលបញ្ជាទិញជាមុន។ ហ្គេមនេះនឹងបន្តសាច់រឿងពី Modern Warfare II និងណែនាំធាតុថ្មីៗដូចជា Open Combat Missions ដោយមានអ្នកលេងច្រើននឹងអាចរកបាននៅថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកា។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់:

សំណួរ៖ តើអ្វីជា Call of Duty: Modern Warfare III?

ចម្លើយ៖ ហ្គេម Call of Duty: Modern Warfare III គឺជាហ្គេមវីដេអូដ៏ពេញនិយម និងជាការដំឡើងចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងសិទ្ធិផ្តាច់មុខ Call of Duty ។

Q: តើ Call of Duty: Modern Warfare III មាននៅលើ Xbox ដែរឬទេ?

A: បាទ Call of Duty: Modern Warfare III មាននៅលើ Xbox រួមជាមួយនឹងវេទិកាផ្សេងទៀត។

សំណួរ៖ តើអ្វីជាអេក្រង់ពុះ?

ចម្លើយ៖ អេក្រង់បែកខ្ញែកគឺជារូបភាព ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញនៅពេលកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីកុងសូលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ។

សំណួរ៖ តើពេលណា Call of Duty: Modern Warfare III នឹងត្រូវចេញផ្សាយ?

ចម្លើយ៖ ការចូលប្រើដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ដោយអ្នកលេងច្រើននឹងអាចប្រើបាននៅថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។

សំណួរ៖ តើ Microsoft ទិញ Activision Blizzard ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ៖ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទិញយកក្រុមហ៊ុន Activision Blizzard ក្នុងតម្លៃ 69 ពាន់លានដុល្លារ។

