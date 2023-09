ក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រកាសការផ្សាយតាមឌីជីថលរបស់ Xbox សម្រាប់កម្មវិធី Tokyo Game Show

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបង្ហាញថាខ្លួននឹងរៀបចំកម្មវិធី Xbox Digital Broadcast សម្រាប់ Tokyo Game Show នាពេលខាងមុខ។ ការផ្សាយដែលត្រូវបានកំណត់ពេលសម្រាប់ម៉ោង 2 ព្រឹក PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST នឹងផ្តល់ការអាប់ដេតអំពីហ្គេមពី Xbox និង Bethesda បង្ហាញហ្គេមពីអ្នកបង្កើតនៅប្រទេសជប៉ុន និងអាស៊ី ហើយប្រកាសហ្គេមថ្មីដែលនឹងមកដល់ Game Pass ។

យោងតាមលោក Jerret West ដែលជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ Xbox ការចាក់ផ្សាយនឹងបង្ហាញការអាប់ដេតវឌ្ឍនភាពពីទាំង Xbox និង Bethesda Softworks ។ លើសពីនេះ វានឹងបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំហ្គេមចម្រុះពីអ្នកបង្កើតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងទូទាំងអាស៊ី។ លោក West ក៏បាននិយាយផងដែរថាការផ្សាយនឹងរួមបញ្ចូលហ្គេមថ្មីៗដ៏គួរឱ្យរំភើបដែលចូលរួមជាមួយ Xbox Game Pass ដែលត្រូវបានបន្តពង្រីកបណ្ណាល័យរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមាតិកាពីក្រុមផ្សេងៗនៅអាស៊ី។

ក្នុងអំឡុងពេល Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 ចៅហ្វាយរបស់ Xbox លោក Phil Spencer បានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកជាមួយចៅហ្វាយ Square Enix លោក Takashi Kiryu ដើម្បីអបអរសាទរព័ត៌មានដែលថា Final Fantasy 14 នឹងមកដល់កុងសូល Xbox ។ នេះបានសម្គាល់ការចាកចេញពីភាពផ្តាច់មុខពីមុនរបស់ហ្គេមទៅកាន់កុងសូល PlayStation។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ IGN លោក Spencer បានណែនាំពីលទ្ធភាពនៃហ្គេម Square Enix បន្ថែមទៀតដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ Xbox នាពេលអនាគត ទោះបីជាចំណងជើងជាក់លាក់ដូចជា Final Fantasy 7 Remake និង Final Fantasy 16 មិនត្រូវបានបញ្ជាក់ក៏ដោយ។

នៅក្នុងព័ត៌មានផ្សេងទៀត Bethesda ថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយហ្គេមដើរតួក្នុងអវកាសដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងគឺ Starfield ដែលមានអ្នកលេងច្រើនជាងប្រាំមួយលាននាក់រួចទៅហើយ។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាហ្គេមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Bethesda ដែលលើសពីចំណងជើងដូចជា Fallout និង The Elder Scrolls។

សម្លឹងទៅមុខ Xbox Game Studios មានហ្គេមដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខដ៏គួរឱ្យរំភើប រួមទាំងចំណងជើងដូចជា Perfect Dark from The Initiative, Forza from Turn 10 និង Fable from Playground។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ZeniMax Online Studios របស់ Bethesda បន្តអភិវឌ្ឍ The Elder Scrolls Online ហើយ MachineGames កំពុងធ្វើការលើហ្គេម Indiana Jones ដែលគ្មានចំណងជើង ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅឆ្នាំ 2024។

សរុបមក Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show សន្យាថានឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំភើបមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាព ការប្រកាស និងការបង្ហាញហ្គេមពីទាំង Xbox និង Bethesda។

