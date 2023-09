ក្រុមហ៊ុន Intel ចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកសម្រាប់អ្នកលេង Starfield

By

ក្រុមហ៊ុន Intel បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកថ្មី កំណែ 31.0.101.4672 ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Arc A-Series និង Iris Xe GPUs របស់ខ្លួនដែលកំពុងលេងហ្គេម Starfield ដែលរំពឹងទុកខ្ពស់។ ការអាប់ដេតនេះដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកលេងបានជួបប្រទះ រួមទាំងពេលវេលាផ្ទុកលឿនជាងមុន ស្ថេរភាពប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយវត្ថុបុរាណដែលមើលឃើញ។

នៅពេលបើកដំណើរការ Starfield ក្នុងការចូលប្រើដំបូង ម្ចាស់កាតក្រាហ្វិក Intel Arc បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា និងកំហុសជាច្រើនដែលបំផ្លាញបទពិសោធន៍លេងហ្គេមរបស់ពួកគេ។ បញ្ហាទាំងនេះមួយចំនួនត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាពិសេស ដូចជាហ្គេមមិនដំណើរការ ឬគាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបើកដំណើរការ។ ពីមុន វាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែល Intel មិនមានកម្មវិធីបញ្ជាហ្គេមដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ចំណងជើងដែលរំពឹងទុកខ្ពស់នេះ ដោយពិចារណាលើកំណត់ត្រាតាមដានរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់នូវកម្មវិធីបញ្ជាដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអាប់ដេតកម្មវិធីបញ្ជាបែតាត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Arc GPU ស្វែងយល់អំពីហ្គេមនេះ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចូលប្រើក៏ដោយ។ ក្រុមហ៊ុន Intel បានបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីបញ្ជាបេតានេះនឹងឆ្លងកាត់ការកែលម្អ និងការកែសម្រួលបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។

កម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិកចុងក្រោយបំផុត 31.0.101.4672 WHQL ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹង Starfield រួមទាំងការកាត់បន្ថយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរយៈពេលផ្ទុកហ្គេម ការកែលម្អស្ថេរភាព និងការជួសជុលសម្រាប់ការខូចខាតវាយនភាព និងការភ្លឹបភ្លែតៗ។

ទោះបីជាមានការជួសជុលទាំងនេះក៏ដោយ ក៏នៅតែមានបញ្ហាដែលគេដឹងនៅក្នុងហ្គេមដែល Intel កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដូចជាអស្ថេរភាពនៃកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ វាយនភាពភ្លឹបភ្លែតៗនៅលើប្រភពពន្លឺ និងព័ត៌មានលម្អិតវាយនភាពទាបលើវត្ថុជាក់លាក់។ Intel ក៏កំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងចំណងជើងកម្មវិធីផ្សេងទៀត រួមទាំង Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI និង Adobe After Effects។

លើសពីនេះទៀត Intel កំពុងស៊ើបអង្កេតការកើនឡើងដែលមិនអាចពន្យល់បាននៅក្នុងល្បឿនអ្នកគាំទ្រសម្រាប់ Arc GPUs ។ អ្នកលេងគួរតែបន្តជ្រើសរើសការកំណត់ជាមុនខ្ពស់ ឬទាបសម្រាប់ស្ថេរភាពល្អបំផុត។

សម្រាប់ការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយនៃដំណើរការរបស់ Starfield នៅលើកាតក្រាហ្វិកផ្សេងៗដែលបានចេញផ្សាយពីឆ្នាំ 2017 ដល់បច្ចុប្បន្ន សូមមើលការណែនាំអំពីការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ Starfield របស់យើង។

- កម្មវិធីបញ្ជាក្រាហ្វិក Intel 31.0.101.4672 កំណត់ចំណាំការចេញផ្សាយ (PDF)

