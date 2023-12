ក្រុមហ៊ុន Netflix ចេញផ្សាយ Grand Theft Auto Trilogy សម្រាប់វេទិកាទូរស័ព្ទ

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Netflix បានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពហ្គេមដោយបញ្ចេញនូវ Grand Theft Auto trilogy ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ទាំងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។ ត្រីភាគីរួមមានហ្គេមដែលចូលចិត្ត GTA III, Vice City, និង San Andreas ដែលឥឡូវនេះអាចចូលប្រើបានសម្រាប់អតិថិជន Netflix ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្វែងរកហ្គេមទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយ ដោយសារពួកវាត្រូវបានកប់ក្នុងជួរតែមួយដោយគ្មានលំដាប់ច្បាស់លាស់។

ដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកហ្គេមដែល Netflix ផ្តល់ជូនយ៉ាងងាយស្រួល ល្បិចសាមញ្ញមួយអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងនៅលើ Google Play និង App Store ។ តាមរយៈការកំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Netflix ហើយជ្រើសរើសជម្រើស "ច្រើនទៀតដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍នេះ" ឬ "ច្រើនទៀតដោយ Netflix" នៅខាងក្រោម ក្រឡាចត្រង្គដែលបង្ហាញពីហ្គេមដែលចេញផ្សាយដោយ Netflix ទាំងអស់នឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ ក្រឡាចត្រង្គនេះរួមបញ្ចូលទាំងចំណងជើងដ៏ពេញនិយមដូចជា Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells និង Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ។ កាតាឡុកហ្គេមរបស់ Netflix គ្រោងនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងការបន្ថែមចំណងជើងដ៏គួរឱ្យរំភើបបន្ថែមទៀត។

សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនៅក្នុងរឿង Grand Theft Auto trilogy តំណហាងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ហ្គេមនីមួយៗ៖ GTA III, Vice City, និង San Andreas សុទ្ធតែមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។ វាគឺមានតំលៃនិយាយថាច្រកទូរស័ព្ទទាំងនេះនៃត្រីភាគីគឺមិនផ្តាច់មុខសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc ទេព្រោះវាក៏អាចទិញបានដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅលើហាងកម្មវិធីទាំងពីរ។

ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយរឿង Grand Theft Auto trilogy នៅលើវេទិការចល័ត ក្រុមហ៊ុន Netflix បន្តធ្វើឱ្យមានការសម្គាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្គេម។ មិនថាវាជាការបំពេញចំណង់របស់អ្នកគាំទ្រ GTA ឬដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់ GTA VI ដែលរំពឹងទុកខ្ពស់នោះទេ ហ្គេមទាំងនេះផ្តល់នូវការកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនម៉ោង។ ដូច្នេះ សូមចូលទៅកាន់ពិភពនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម សកម្មភាព និងការផ្សងព្រេង ទាំងអស់នៅក្នុងភាពងាយស្រួលនៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។