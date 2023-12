ដោះសោ Pokémon និងការវិវត្តន៍ថ្មីនៅក្នុង Pokémon Scarlet និង Violet's Indigo Disk DLC

By

ស្វែងរកសត្វថ្មីគួរឱ្យរំភើបនៅក្នុង Pokémon Scarlet និង Violet DLC ចុងក្រោយបង្អស់ Indigo Disk ។ មួយក្នុងចំនោមការបន្ថែមថ្មីទាំងនេះគឺ Magby ដែលជាភ្លើងដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់របស់Pokémonពីជំនាន់ទី 2។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្វែងរក Magby និងការវិវត្តរបស់វាប្រហែលជាមិនងាយស្រួលដូចដែលវាហាក់ដូចជានោះទេ។ កុំបារម្ភអី ព្រោះការណែនាំនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។

កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរក Magby នៅក្នុង Indigo Disk DLC

Magby អាចត្រូវបានជួបប្រទះនៅក្នុងទីតាំងពីរនៅក្នុងពិភពបើកចំហ Terrarium ដ៏ធំនៃ The Indigo Disk DLC ។ កន្លែងដំបូងដែលត្រូវមើលគឺនៅក្នុងវាលស្មៅពណ៌លឿងនៃ Savannah Biome ។ តំបន់ទីពីរគឺ Coastal Biome ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចមានសំណាងប្រសើរជាងទីតាំង Magby ប្រសិនបើអ្នករុករករូងភ្នំ Torchlit Labyrinth ជំនួសឱ្យ Savannah បើកចំហ។

ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរក Magby អ្នកអាចវិវឌ្ឍន៍វាទៅជាទម្រង់បន្តបន្ទាប់ពីររបស់វា៖ Magmar និង Magmortar ។ ខណៈពេលដែលការវិវត្តន៍ Magby ទៅជា Magmar គឺមានភាពសាមញ្ញ ការវិវត្តវាទៅជា Magmortar តម្រូវឱ្យបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់នៅក្នុង The Indigo Disk ។ បន្តអានដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវិវត្ត Magby ទៅជា Magmar, Magmortar និងទទួលបាន Magmarizer

មុននឹងស្វែងយល់លម្អិត សូមពិនិត្យមើលស្ថិតិរបស់ Magby៖

ប្រភេទ៖ ភ្លើង

ក្រុមហ៊ុន HP: 45

ការវាយប្រហារ៖ ៩

ការពារ៖ ៤៥

Sp.Attack: ៦១

Sp.Defense: ៧៩

ល្បឿន៖ ២

សរុប៖ 365 ។

ក្នុងនាមជា Pokémon ប្រភេទភ្លើង Magby មានភាពរឹងមាំប្រឆាំងនឹងប្រភេទស្មៅ សត្វល្អិត ទឹកកក និងប្រភេទដែក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាខ្សោយប្រឆាំងនឹងដី ថ្ម និងទឹក ហើយការវាយប្រហាររបស់វាត្រូវបានទប់ទល់ដោយប្រភេទនាគ។ Magby វិវត្តទៅជា Magmar នៅពេលដែលវាឈានដល់កម្រិត 30 ។ នេះគឺជាស្ថិតិរបស់ Magmar៖

ប្រភេទ៖ ភ្លើង

សមត្ថភាព៖ រាងកាយអណ្តាតភ្លើង – ឱកាស 30% ដើម្បីដុតគូប្រជែង ប្រសិនបើវាយប្រហារដោយចលនារាងកាយ

ក្រុមហ៊ុន HP: 65

ការវាយប្រហារ៖ ៩

ការពារ៖ ៤៥

Sp.Attack: ៦១

Sp.Defense: ៧៩

ល្បឿន៖ ២

សរុប៖ 495 ។

ដើម្បីវិវឌ្ឍន៍ Magmar ទៅជា Magmortar អ្នកត្រូវដោះដូរវាខណៈពេលដែលវាកំពុងកាន់ Magmarizer នៅក្នុង Indigo Disk DLC ។ Magmarizer អាចត្រូវបានទិញក្នុងតម្លៃ 250 BP នៅហាងសាលារបស់ Blueberry Academy ។ BP តំណាងឱ្យ Blueberry Points ដែលអ្នកអាចរកបានដោយការបំពេញ BBQ ឬ Blueberry Quests - បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនៃមាត្រដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា។ នៅពេលដែលបានជួញដូរ Magmar វិវត្តទៅជា Magmortar ជាមួយនឹងស្ថិតិដូចខាងក្រោម:

ប្រភេទ៖ ភ្លើង

សមត្ថភាព៖ រាងកាយអណ្តាតភ្លើង – ឱកាស 30% ដើម្បីដុតគូប្រជែង ប្រសិនបើវាយប្រហារដោយចលនារាងកាយ

ក្រុមហ៊ុន HP: 75

ការវាយប្រហារ៖ ៩

ការពារ៖ ៤៥

Sp.Attack: ៦១

Sp.Defense: ៧៩

ល្បឿន៖ ២

សរុប៖ 540 ។

ជាមួយនឹងតម្រូវការ Magmarizer ត្រូវបានបំពេញ អ្នកអាចវិវឌ្ឍន៍ Magmar របស់អ្នកទៅជា Magmortar ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាវិវត្ត ដោយសន្មត់ថាអ្នកមានមិត្តភក្តិដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយ។ Pokémon Scarlet និង Violet's Indigo Disk DLC អាចរកបានផ្តាច់មុខនៅលើ Nintendo Switch ដែលជាផ្នែកមួយនៃ The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass ។ កុំភ្លេចរុករកPokédexពេញលេញដើម្បីស្វែងរកសត្វដែលមិនគួរឱ្យជឿទាំងអស់នៅក្នុង DLC នេះ។