តារារូបវិទ្យា Brian May ជួយផែនទីអាចម៍ផ្កាយ Bennu សម្រាប់បេសកកម្ម OSIRIS-REx របស់ NASA

តារារូបវិទ្យា Brian May ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលេងហ្គីតានាំមុខសម្រាប់ក្រុមតន្រ្តីរ៉ុក Queen បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបេសកកម្ម OSIRIS-REx របស់ NASA ។ May ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ បានចូលរួមក្នុងការគូសផែនទីអាចម៍ផ្កាយ Bennu ដែលបេសកកម្មត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទាញយកគំរូពី។

កិច្ចសហការរបស់ May ជាមួយ NASA បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 នៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការលើបេសកកម្ម New Horizons ដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅហោះហើរដោយ Pluto ។ គាត់បានបង្កើតរូបភាពស្តេរ៉េអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដំបូងបង្អស់របស់ Pluto ដោយបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់គាត់មិនត្រឹមតែជាតន្ត្រីកររ៉ុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាអ្នករូបវិទ្យាផងដែរ។

សម្រាប់បេសកកម្ម OSIRIS-REx May បានធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Claudia Manzoni ដើម្បីបង្កើតរូបភាព 3D ជាក់ស្តែងនៃបេសកកម្មអវកាស។ ដោយប្រើរូបភាពទាំងនេះ May បានជួយផែនទី Bennu និងស្វែងរកតំបន់ចុះចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដែលនឹងប្រមូលគំរូអាចម៍ផ្កាយ។ ជំនាញ និងវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់បានធ្វើឱ្យនាយកបេសកកម្ម Dante Lauretta ចាប់អារម្មណ៍ ដែលបានពិពណ៌នាអំពីស្តេរ៉េអូរបស់ May ថាជា "ឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យ" ដែលជួយក្នុងការស្វែងរកកន្លែងចុះចតសមរម្យមួយ។

ការលះបង់របស់ May ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ និងការរុករកអវកាស គឺបង្ហាញឱ្យឃើញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់ជាមួយគម្រោង NASA។ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់តារាសាស្ត្របាននាំឱ្យគាត់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ ហើយគាត់បន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យនេះ ខណៈពេលដែលគាត់ក៏បានរួមចំណែកយូរអង្វែងដល់ពិភពតន្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រិយានី។

ការចុះចតនៃគំរូគំរូ OSIRIS-REx នៅវាលខ្សាច់រដ្ឋ Utah នៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ NASA ដើម្បីនាំយកគំរូអាចម៍ផ្កាយមួយមកផែនដីវិញ។ ការរួមចំណែករបស់ Brian May ចំពោះបេសកកម្មនេះ បង្ហាញពីចំណុចប្រសព្វនៃតន្ត្រី និងវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបង្ហាញពីទេពកោសល្យ និងចំណាប់អារម្មណ៍ចម្រុះរបស់បុគ្គលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ លើសពីជំនាញចម្បងរបស់ពួកគេ។

