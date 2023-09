ការសិក្សារកឃើញថាស្មៅដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចាប់យកកាបូន

By

ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយ Young Zhou និងក្រុមរបស់គាត់មកពីមហាវិទ្យាល័យ Quinney College of Natural Resources and the Ecology Center បានបង្ហាញពីតួនាទីសំខាន់ដែលស្មៅដើរតួក្នុងការចាប់យកកាបូន។ ជាប្រពៃណី កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកំដៅផែនដីបានផ្តោតលើការដាំដើមឈើដើម្បីចាប់យក និងរក្សាទុកកាបូនឌីអុកស៊ីត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សានេះបង្ហាញថាស្មៅក៏រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ទុកកាបូនផងដែរ។

បោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុង Nature Geoscience ការសិក្សានេះផ្តោតលើតំបន់ត្រូពិច savannas ដែលជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលដើមឈើ និងស្មៅចែករំលែកកន្លែង។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាស្មៅមានច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃមាតិកាកាបូននៃដីនៅក្នុង savannas ទាំងនេះ រួមទាំងដីផ្ទាល់នៅក្រោមដើមឈើផងដែរ។ ការ​រក​ឃើញ​នេះ​ប្រឈម​នឹង​ជំនឿ​សាមញ្ញ​ដែល​ថា​ការ​ដាំ​ដើមឈើ​ជា​ចម្បង​ជំរុញ​ការ​ផ្ទុក​កាបូន​នៅ​ក្នុង​ដើមឈើ។

ខណៈពេលដែលព្រៃឈើរក្សាទុកជាចម្បងនូវកាបូននៅក្នុងដើម និងស្លឹករបស់វា ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្មៅរក្សាទុកផ្នែកសំខាន់នៃកាបូននៅក្នុងដី។ ស្មៅមានប្រព័ន្ធឫសយ៉ាងទូលំទូលាយ និងរួមចំណែកដល់ការស្តុកទុកកាបូនតាមរយៈការបំបែកកាកសំណល់សរីរាង្គ។ នេះមានតម្លៃជាពិសេសដោយពិចារណាលើអនាគតមិនច្បាស់លាស់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការឡើងកំដៅផែនដី និងការកើនឡើងហានិភ័យនៃគ្រោះរាំងស្ងួត និងភ្លើងឆេះព្រៃ។

ការសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់ពីតួនាទីរបស់ស្មៅក្នុងការស្តុកទុកកាបូន ពីព្រោះការស្រាវជ្រាវពីមុនបានផ្តោតលើដើមឈើជាចម្បង។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្មត់ចត់ ដោយពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃគម្របដើមឈើលើការផ្ទុកកាបូនដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី savanna ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាការកើនឡើងនៃការស្តុកទុកកាបូនរបស់ដីដែលបណ្តាលមកពីការពង្រីកគម្របដើមឈើមានតិចតួចបំផុត។

ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៃការឆ្លើយតបនៃការស្តុកទុកកាបូនរបស់ដីចំពោះការកើនឡើងគម្របដើមឈើ ដោយមានកត្តាដូចជាទឹកភ្លៀង ប្រភេទដី និងការរួមចំណែកនៃការស្តុកទុកកាបូនពីស្មៅដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ នេះបង្ហាញពីភាពស្មុគស្មាញនៃការបង្កើនគម្របដើមឈើ និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើថាមវន្តកាបូននៅក្នុងដី savanna ។

ការរកឃើញទាំងនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សា និងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី savanna និងទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកតែមួយគត់របស់ពួកគេចំពោះវដ្តកាបូនសកល។ ការសិក្សានេះអំពាវនាវឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីរបៀបដែលធាតុផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដូចជាស្មៅ និងដើមឈើ រួមចំណែកដល់ការស្តុកទុកកាបូន ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកំដៅផែនដី។

– ឯកសារយោងទិនានុប្បវត្តិ៖ William J. Bond, Madelon F. Case, et al. កាបូនដីនៅតំបន់ត្រូពិច savannas ភាគច្រើនបានមកពីស្មៅ។ ភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិ។ DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0