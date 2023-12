ក្រុមហ៊ុន Netflix ទើបតែបានចេញផ្សាយនូវ Grand Theft Auto ដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំង: The Trilogy - The Definitive Edition ។ ការប្រមូលផ្តុំនេះរួមមានហ្គេមឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ល្បីចំនួនបី៖ Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City និង Grand Theft Auto: San Andreas។ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់អ្នកលេងជំនាន់ថ្មី ឥឡូវនេះហ្គេមទាំងនេះអាចលេងបាននៅលើទូរសព្ទ ឬថេប្លេតរបស់អ្នកដោយប្រើកម្មវិធី Netflix ។

ហ្គេមនីមួយៗផ្តល់នូវពិភពបើកចំហតែមួយគត់ និងចម្រុះ ដែលអ្នកលេងអាចជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងរឿងដ៏រំភើប ទទួលយកបេសកកម្មចំហៀង ឬគ្រាន់តែស្វែងយល់ពីបរិយាកាសហ្គេមដ៏ធំ។ សេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បាន គឺជាបេះដូងនៃវីរភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។

នៅក្នុង Grand Theft Auto III ដែលរៀបចំនៅទីក្រុង Liberty អ្នកលេងសន្មត់ថាជាតួ Claude ដែលជាតួឯកស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងរកការសងសឹកប្រឆាំងនឹងអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់ និងក្រុមដែលនាងដឹកនាំឥឡូវនេះ។ ជាមួយនឹងការនិទានរឿងកំប្លែងដ៏ខ្មៅងងឹត និងក្រុមជនពាលជាច្រើនដែលត្រូវប្រឈមមុខ ហ្គេមនេះបានកំណត់ការលេងហ្គេមបើកចំហរនៅក្នុងឆ្នាំ 2001 ។

Grand Theft Auto: Vice City នាំអ្នកលេងត្រលប់ទៅទសវត្សរ៍ទី 80 នៅក្នុង Vice City ជាកន្លែងដែលពួកគេលេងជាអ្នកលេងល្បែង Tommy Vercetti ។ បញ្ចេញសំឡេងដោយ Ray Liotta, Tommy ត្រូវតែឡើងដល់កំពូលនៃឧក្រិដ្ឋជនក្រោមឱវាទ ហើយយកមកវិញនូវទំនិញដែលត្រូវបានលួច បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រឿងញៀនខុស។

ទីបំផុតនៅក្នុង Grand Theft Auto: San Andreas អ្នកលេងចូលទៅក្នុងស្បែកជើងរបស់ Carl “CJ” Johnson ដែលត្រឡប់ទៅសង្កាត់ចាស់របស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពម្តាយរបស់គាត់។ CJ ត្រូវតែលុបឈ្មោះរបស់គាត់ និងការពារគ្រួសាររបស់គាត់ពីប៉ូលីសពុករលួយ។ Ice-T និង Samuel L. Jackson បញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេចំពោះការផ្សងព្រេងដ៏រំភើបនេះ។

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition on Netflix ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដូចគ្នាទៅនឹងហ្គេមដើម ដោយមានការអាប់ដេតបន្ថែមសម្រាប់កុងសូលទំនើប។ បទ​ចម្រៀង​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​ស្រឡាញ់​ក៏​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ផង​ដែរ។

ដូច្នេះតើអ្នកកំពុងរង់ចាំអ្វី? ចូលរួមជាមួយ Claude, Tommy និង CJ ក្នុងដំណើរដ៏វិសេសរបស់ពួកគេ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏រំភើបនៃ Grand Theft Auto trilogy នៅលើ Netflix ឥឡូវនេះ។ ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីចាប់ផ្តើមលេង៖

- Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto: Vice City

- Grand Theft Auto: San Andreas