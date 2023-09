Google ចេញផ្សាយការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពបន្ទាន់សម្រាប់ Chrome Zero-Day Vulnerability

By

Google បានចេញផ្សាយការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះសូន្យថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត Chrome របស់ខ្លួន។ នេះគឺជាភាពងាយរងគ្រោះសូន្យថ្ងៃទី 2023 ដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងការវាយប្រហារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមក។ ភាពងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់ថាជា CVE-4863-XNUMX ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រៃ។ Google បានជំរុញឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Chrome ដំឡើងកំណែកម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេទៅកំណែចុងក្រោយបំផុតឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ភាពងាយរងគ្រោះ ដែលជាភាពទន់ខ្សោយលើសចំណុះនៃសតិបណ្ដោះអាសន្ន WebP មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កឱ្យគាំង និងជួយសម្រួលដល់ការប្រតិបត្តិកូដតាមអំពើចិត្ត។ វាត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយ Apple SEAR និង The Citizen Lab នៅ The University of Toronto's Munk School ។ Citizen Lab ពីមុនបានរកឃើញកំហុសសូន្យថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារដោយ spyware គោលដៅដោយអ្នកគំរាមកំហែងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំង អ្នកកាសែត និងអ្នកប្រឆាំង។

ខណៈពេលដែល Google បានបញ្ជាក់ថា ភាពងាយរងគ្រោះត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច ក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់អំពីការវាយប្រហារនោះទេ។ វាទំនងជាថាការចូលប្រើព័ត៌មានលំអិតអំពីបញ្ហា និងតំណភ្ជាប់នឹងត្រូវបានកម្រិតរហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការជួសជុលនេះ។ នេះគឺដើម្បីការពារអ្នកគំរាមកំហែងពីការបង្កើតការកេងប្រវ័ញ្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើព័ត៌មាន។

អ្នកប្រើប្រាស់ Chrome អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេតាមរយៈម៉ឺនុយ Chrome ឬដោយការចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍របស់ពួកគេឡើងវិញ។ ការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏នឹងត្រូវបានដំឡើងដោយគ្មានអន្តរកម្មអ្នកប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ តាមរយៈការអាប់ដេតកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេភ្លាមៗ អ្នកប្រើប្រាស់អាចការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារដែលអាចកើតមាន មុនពេលព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេសបន្ថែមត្រូវបានចេញផ្សាយ។

សរុបសេចក្តីមក Google បានចាត់វិធានការយ៉ាងរហ័សដើម្បីដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះចុងក្រោយបង្អស់របស់ Chrome ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានជំរុញឱ្យដំឡើងកំណែកម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេទៅកំណែចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ច។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ពួកគេអាចការពារប្រព័ន្ធ និងទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីការវាយប្រហារដែលអាចកើតមាន។

