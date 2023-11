ការសាកល្បងប្រឆាំងការទុកចិត្តរបស់ Google៖ ពិនិត្យមើលសមរភូមិជាមួយហ្គេម Epic

នៅក្នុងការសាកល្បងប្រឆាំងការទុកចិត្តដែលកំពុងបន្ត Epic Games Inc. ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៅពីក្រោយហ្គេមវីដេអូដ៏ពេញនិយម “Fortnite” គ្រោងនឹងបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តរឹតបន្តឹងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ Google Play Store ។ ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ដែល​រំពឹង​ថា​នឹង​មាន​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​សប្តាហ៍​បាន​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ​វិច្ឆិកា។

Epic Games ចោទប្រកាន់ Google ពីការហាមឃាត់ដៃគូប្រកួតប្រជែងមិនឱ្យចែកចាយកម្មវិធីរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ ហើយជំនួសមកវិញនូវការបង្ខំឱ្យដាក់បញ្ចូលក្នុង Google Play Store ។ យោងតាមនាយកប្រតិបត្តិ Epic Games លោក Tim Sweeney វិធីសាស្រ្តនេះរារាំងសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ដោយណែនាំពន្ធផ្តាច់មុខ និងថ្លៃសេវាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើង។ Sweeney អះអាងថា ថ្លៃសេវា Google ធ្វើឱ្យតម្លៃប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីកើនឡើងដល់ 30% ខ្ពស់ជាង 3% ដែលគិតដោយអ្នកដំណើរការការទូទាត់នៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។ មិនដូចការស្វែងរកសំណងហិរញ្ញវត្ថុទេ បណ្តឹងរបស់ Epic ផ្តោតលើការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការអនុវត្តរបស់ Google ។

ដើម្បីបង្ហាញករណីរបស់ពួកគេ Epic Games បានរាយបញ្ជីសាក្សីជាច្រើនដែលរួមមានបុគ្គលល្បីៗដូចជា Sundar Pichai (នាយកប្រតិបត្តិនៃ Google និងអក្ខរក្រម), Ruth Porat (ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Google និង Alphabet) និងសូម្បីតែ Andy Rubin (សហ- ស្ថាបនិកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android) ។ គួរកត់សម្គាល់ថាការសាកល្បងនេះក៏បង្ហាញពីការបង់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ Google ដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមដើម្បីរក្សាចំណងជើងរបស់ពួកគេទាំងស្រុងនៅក្នុង Play Store ។ Epic Games អះអាងថា Google ប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតដោយផ្លាស់ប្តូរការសន្ទនាតាមអ៊ីនធឺណិតទៅ Google Chats ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់។

ខណៈពេលដែលអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់ Google លោក Wilson White ច្រានចោលបណ្តឹងនេះថាជាការយល់ខុស និងលាក់ពុតនោះ Epic Games នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារឌីជីថលដែលបើកចំហ និងសមធម៌ជាងមុន។ ការកាត់ក្តីនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការបង្ហាញការប្រឆាំងការទុកចិត្តរបស់ Google ជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះអំពីការរំលោភអំណាចកំពុងត្រូវបានលើកឡើង។

សរុបមក ការសាកល្បងដែលមានភាគហ៊ុនខ្ពស់នេះបង្ហាញពីពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងបន្តរវាងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស ដោយសារការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ។ លទ្ធផលនៃដំណើរការផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អនាគតនៃការចែកចាយកម្មវិធី ការប្រកួតប្រជែង និងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ:

1. តើការសាកល្បងប្រឆាំងការទុកចិត្តរវាង Epic Games និង Google និយាយអំពីអ្វី?

Epic Games កំពុងចោទប្រកាន់ Google ថាបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តរឹតបន្តឹងតាមរយៈ Google Play Store ដោយកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងក្នុងការចែកចាយកម្មវិធីរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់។

2. តើ Epic Games សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះតាមរយៈការសាកល្បងនេះ?

Epic Games កំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការអនុវត្តរបស់ Google ជាជាងសំណងហិរញ្ញវត្ថុ។

3. តើនរណាជាសាក្សីសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងសវនាការ?

បញ្ជីសាក្សីរួមមាន Tim Sweeney (CEO of Epic Games), Sundar Pichai (CEO of Google and Alphabet), Ruth Porat (CFO of Google and Alphabet) និង Andy Rubin (សហស្ថាបនិកនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android)។

4. តើ Epic Games មានការចោទប្រកាន់អ្វីខ្លះអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ Google?

Epic Games អះអាងថា Google បានបង់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមដើម្បីរក្សាចំណងជើងរបស់ពួកគេទាំងស្រុងនៅលើ Play Store ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលាក់បាំងភស្តុតាងដោយផ្លាស់ទីការសន្ទនាទៅ Google Chats ។

5. តើអ្វីជាបរិបទទូលំទូលាយនៃការសាកល្បងនេះ?

ការកាត់ក្តីនេះកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្តរបស់ Google ជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាអំពីការរំលោភបំពានអំណាចត្រូវបានលើកឡើង។