Publisher Aniplex បាន​ប្រកាស​ហ្គេម​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ក្តារ​ថ្មី​មួយ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! សម្រាប់ Nintendo Switch ។ គ្រោងនឹងចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 2024 ហ្គេមនេះគឺផ្អែកលើរឿងភាគ និងរឿងតុក្កតាដ៏ពេញនិយម Demon Slayer។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វានឹងមានលក់តែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ធ្វើតាមការសម្របតាមវីដេអូហ្គេមដំបូងរបស់យីហោ Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2021 និងមកដល់ Nintendo Switch ក្នុងឆ្នាំ 2022។ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតអំពី Mezase! Saikyou Taishi! បច្ចុប្បន្នមានកំណត់ ឈុតខ្លីៗនៃសេចក្តីប្រកាស និងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Demon Slayer ផ្តល់នូវការមើលឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកលេងអាចរំពឹងទុក។

មិន​ដូច​ការ​សម្រប​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រយុទ្ធ​មុន​នោះ​ទេ Mezase! Saikyou Taishi! ហាក់ដូចជាផ្តោតកាន់តែខ្លាំងលើបទពិសោធន៍ដែលស្រដៀងនឹងហ្គេមក្តារ ដែលអាចទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីស៊េរី Mario Party ដ៏ពេញនិយម។ ទោះបីជាយន្តការនៃការលេងហ្គេមជាក់លាក់មិនត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្ររបស់ Demon Slayer អាចទន្ទឹងរង់ចាំបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យ និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងទៅនឹងហ្គេមប្រយុទ្ធដែលទទួលបានយ៉ាងល្អ។

ខណៈពេលដែលការចេញផ្សាយភាគខាងលិចមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ សង្ឃឹមថាអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីរីករាយជាមួយ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! អ្នកចូលចិត្ត Demon Slayer ដូចគ្នាអាចចែករំលែកការរំភើប និងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពួកគេសម្រាប់ហ្គេមនៅក្នុងមតិយោបល់។

