Apple Arcade៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ហ្គេមដែលមាន និងការចេញផ្សាយចុងក្រោយបំផុត។

By

Apple Arcade ដែលជាសេវាកម្មលេងហ្គេមផ្អែកលើការជាវពី Apple បានពង្រីកបណ្ណាល័យហ្គេមរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការ។ ជាមួយនឹងហ្គេមជិត 100 ដំបូង ហើយឥឡូវនេះមានហ្គេមជាង 200 Apple Arcade ផ្តល់ជូននូវជម្រើសហ្គេមជាច្រើនសម្រាប់ iPhone, iPad, iPod touch, Mac និង Apple TV ។

ដើម្បីរុករក និងទាញយកហ្គេមចុងក្រោយបំផុត អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Arcade នៅក្នុង App Store រួចរំកិលចុះក្រោមទៅខាងក្រោម ហើយជ្រើសរើស “មើលហ្គេមទាំងអស់”។ ការចេញផ្សាយថ្មីបំផុតជាធម្មតាត្រូវបានរាយនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ។

ការចេញផ្សាយចុងក្រោយបំផុតនៅលើ Apple Arcade គឺ My Talking Angela 2+ ដែលជាហ្គេមសត្វចិញ្ចឹមនិម្មិតដ៏ពេញនិយមពីអ្នកបង្កើតសិទ្ធិផ្តាច់មុខ My Talking Tom ។ នៅក្នុងហ្គេមនេះ អ្នកលេងជួយ Angela ដែលជាឆ្មាទាន់សម័យ ស្នាក់នៅជាប់ផ្ទះក្នុងទីក្រុងធំរបស់នាង ជាមួយនឹងសកម្មភាពដូចជាការរាំ ការដុតនំ និងសិល្បៈក្បាច់គុន។

ការបន្ថែមថ្មីមួយទៀតគឺ Samba de Amigo: Party-To-Go ដែលជាហ្គេមចង្វាក់ដែលចាប់ផ្តើមដំបូងនៅក្នុង arcades ក្នុងឆ្នាំ 1999។ អ្នកលេងអាចអង្រួនវាជាមួយ maracas និង groove របស់ពួកគេរហូតដល់ 40 បទដែលពេញនិយមពីប្រភេទផ្សេងៗ រួមទាំងបទពីសិល្បករដូចជា Lady Gaga និង PSY

បញ្ចប់។ គឺជាហ្គេមផ្គូផ្គងធ្វើដោយដៃជាមួយនឹងចលនាមានកំណត់ ដែលជំរុញឱ្យអ្នកលេងគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងធ្វើឱ្យការប្រកួតដ៏ឆ្លាតវៃ។ ឡើងលើតារាងពិន្ទុ ដោះសោផ្ទាំងពិសេស និងការបញ្ចូលថាមពល ហើយស្វែងយល់ពីរូបរាងផ្សេងៗនៅក្នុងរបៀបបុរាណ ឬវង្វេងក្នុងតន្ត្រីដោយប្រើ Tempo Mode ។

Kingdoms: Merge & Build ផ្តល់នូវការបញ្ចូលគ្នាតែមួយគត់នៃការលេងហ្គេមបញ្ចូលគ្នា-2 និងយន្តការកសាងនគរ។ អ្នកលេងត្រូវតែជួយព្រះអង្គម្ចាស់ Edward និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្ដារនគរមួយដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអំណាចវេទមន្តអាថ៌កំបាំង។ ចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងវេទមន្តដែលពោរពេញទៅដោយដំណើរស្វែងរក ហើយស្រាយអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយការដួលរលំនៃនគរ។

នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃហ្គេមដែលមាននៅលើ Apple Arcade ។ ចំណងជើងផ្សេងទៀតរួមមាន Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, និង Bold Moves+ ។

គួរកត់សម្គាល់ថា Apple Arcade អាចប្រើជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាឥតខ្សែ PS5 និង Xbox ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងរីករាយនឹងហ្គេមទាំងនេះជាមួយនឹងឧបករណ៍បញ្ជាដែលពួកគេចូលចិត្ត។

Apple Arcade បន្តបន្ថែមហ្គេមថ្មីៗជាប្រចាំ ជាមួយនឹងការអាប់ដេត និងការចេញផ្សាយដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ខែខាងមុខនេះ។ ខែកញ្ញាតែម្នាក់ឯងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឃើញការអាប់ដេតហ្គេម 40+ និងការចេញផ្សាយថ្មីចំនួនបី។

រីករាយជាមួយហ្គេមចម្រុះដែលមាននៅលើ Apple Arcade ហើយចូលទៅក្នុងពិភពហ្គេមដ៏រំភើបនៅលើឧបករណ៍ Apple ។

ប្រភព:

- ហ្គេម Apple Arcade៖ Apple App Store