កម្រងសំណួរសាកល្បងវរជនថ្មីនៅក្នុង Indigo Disk DLC ទាមទារចម្លើយតែមួយគត់

សេចក្តីសង្ខេប៖ ការសាកល្បង Elite របស់ Lacey នៅក្នុង Indigo Disk DLC នៃ Pokemon Scarlet និង Violet ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងសំណួរថ្មីចំនួនប្រាំ។ ការ​ឆ្លើយ​តប​ពួក​គេ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​នឹង​នាំ​ឱ្យ​មាន​សំណើ​ប្រយុទ្ធ​ពី Lacey ។

Lacey ដែលជា Elite Four ម្នាក់នៅ Blueberry Academy នៅក្នុង Coastal Biome of the Terarium បានបង្ហាញនូវ Elite Trial Quiz ថ្មីនៅក្នុង Indigo Disk DLC នៃ Pokemon Scarlet និង Violet ។ អត្ថបទនេះនឹងណែនាំអ្នកអំពីសំណួរទាំងអស់ និងចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេ។

សំណួរទីមួយទាក់ទងនឹង Pikachu ដែលជា Pokemon ប្រភេទអគ្គិសនី ដែលគេស្គាល់ថាផលិតអគ្គិសនី។ Lacey នឹងសួរថាតើ Pikachu ទុកអគ្គិសនីរបស់វានៅឯណា ហើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺថ្ពាល់របស់វា។

បន្តទៅសំណួរទីពីរ Lacey នឹងណែនាំ Venonat ដែលជា Pokemon ដែលប្រើផ្នែករាងកាយជាក់លាក់ជារ៉ាដានៅក្នុងបរិយាកាសងងឹត។ ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺភ្នែករបស់វា ព្រោះពួកគេជួយ Venonat រកឃើញវត្ថុ។

នៅក្នុងសំណួរទីបី Lacey នឹងបង្ហាញបងប្អូន Sinistea ហើយសួរអ្នកលេងឱ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណទម្រង់បុរាណ Sinistea ពិតប្រាកដ។ ពែងនៅកណ្តាលដែលទទួលស្គាល់ដោយសញ្ញាសម្គាល់នៅខាងក្រោមគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

សំណួរទីបួនផ្តោតលើ Minior, Meteor Pokemon ហើយអ្នកលេងត្រូវតែស្វែងរកវ៉ារ្យ៉ង់ពណ៌ផ្កាឈូកពីក្រុមនៃទម្រង់ផ្លាស់ប្តូរ។

ជាចុងក្រោយ Lacey នឹងណែនាំ Granbull និងសួរអ្នកលេងថាតើផ្នែកណាដែលវាប្រើជាខ្នើយពេលគេង។ ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺក្បាលពោះ។

ត្រូវប្រាកដថាឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដំណើរការតាមរយៈការសាកល្បង Elite របស់ Lacey និងដោះសោសំណើប្រយុទ្ធ។ បន្តតាមដាន Sportskeeda សម្រាប់ការអាប់ដេតបន្ថែមលើ Indigo Disk DLC ។