World of Warcraft បង្ហាញ Guardians of the Dream Patch

By

World of Warcraft បានប្រកាសបំណះដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្ពស់នាពេលខាងមុខរបស់ខ្លួនគឺ Guardians of the Dream ដែលនឹងណែនាំមាតិកាថ្មីគួរឱ្យរំភើបសម្រាប់អ្នកលេង។ បំណះដ៏ធំនេះនឹងមានតំបន់ថ្មី ការវាយឆ្មក់ដ៏លំបាក និងអាងទឹកថ្មីនៃ Mythic+ Dungeons។

ចំណុចលេចធ្លោនៃ Guardians of the Dream គឺជាតំបន់ថ្មី ដែលនាំអ្នកលេងចូលទៅក្នុងពិភពអាថ៌កំបាំងដែលគេស្គាល់ថា Emerald Dream។ វិមាត្រខាងវិញ្ញាណនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងព្រេងរបស់ Warcraft ជាយូរមកហើយ ហើយអ្នកលេងនឹងជួបប្រទះនឹងកងកម្លាំង Primalist ដ៏កាចសាហាវដែលដឹកនាំដោយ Fyrakk ដែលជាតំណាងនៃភ្លើង។ ការចូលទៅក្នុងអាណាចក្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះ នឹងសាកល្បងជំនាញ និងភាពក្លាហានរបស់អ្នកផ្សងព្រេង។

បំណះនេះក៏ណែនាំផងដែរនូវការវាយឆ្មក់របស់ Amirdrassil ដែលជាការជួបដ៏រំភើបជាមួយ Druids of the Flame ។ ការវាយឆ្មក់នេះផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ពិសេសមួយ ខណៈដែលអ្នកលេងនឹងមានឱកាសជិះនាគ នៅពេលដែលពួកគេដេញតាមអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងហោះហើរដែលកំពុងបង្កភាពមហន្តរាយនៅក្នុង Emerald Dream ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេកានិក ហើយគ្រោងនឹងធ្វើការសាកល្បងយ៉ាងទូលំទូលាយមុនពេលបញ្ចេញវាទៅហ្គេមផ្ទាល់។

លើសពីនេះ បំណះនេះរួមបញ្ចូលទាំងអាង Mythic+ Dungeon ដែលបានអាប់ដេតសម្រាប់រដូវកាលទី 3។ អ្នកលេងអាចរំពឹងថានឹងមានគុកងងឹត Emerald Dream ពីការពង្រីកពីមុន ដូចជា Darkheart Thicket និង The Everbloom ជាដើម។ លើសពីនេះ Dawn of the Infinites megadungeon ត្រូវបានបែងចែកទៅជាស្លាបពីរ ដោយផ្តល់នូវមាតិកាប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកលេង។

សម្រាប់អ្នកលេងធម្មតា នឹងមានសកម្មភាពក្រៅផ្ទះជាច្រើនដើម្បីរីករាយ។ បំណះនេះណែនាំវដ្តនៃព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈចំនួនបី៖ Superbloom ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយផែនទីបន្ទុករបស់ Overwatch ព្រឹត្តិការណ៍កសិកម្មដែលអ្នកលេងអាចប្រមូលរូបិយប័ណ្ណ និងរង្វាន់ និង Emerald Bounty ដែលអ្នកលេងដាំគ្រាប់ពូជ និងមើលពួកវាដុះជាដើមឈើ ផ្តល់រង្វាន់ពិសេស។

អ្នកលេងអាចសាកល្បងបំណះថ្មីនៅលើ PTR (អាណាចក្រសាកល្បងសាធារណៈ) នៅចុងសប្តាហ៍នេះ។ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថ្មីដ៏គួរឱ្យរំភើបរបស់វា Guardians of the Dream សន្យាថានឹងផ្តល់ជូនអ្នកលេង World of Warcraft នូវបទពិសោធន៍ដ៏រំភើប និងអស្ចារ្យនៅក្នុង Emerald Dream ។

ប្រភព:

- គណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ World of Warcraft៖ @Warcraft