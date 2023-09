ពេលល្ងាចនៅ Rossi's: A Taste of Italy នៅភោជនីយដ្ឋាន Seasons

ភោជនីយដ្ឋាន Seasons ដ៏ប្រណិតនៅសណ្ឋាគារ InterContinental ក្នុងទីក្រុង Ballsbridge ទីក្រុង Dublin 4 កំពុងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទទួលទានអាហារបែបអ៊ីតាលីដ៏ប្លែកក្នុងខែនេះ។ ប្រធានមេចុងភៅ Alberto Rossi មកពីប្រទេសអ៊ីតាលី នាំមកនូវជំនាញ និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះមុខម្ហូបអ៊ីតាលី។ សមាជិកនៃ The Irish Times Food & Drink Club មានឱកាសផ្តាច់មុខក្នុងការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា "An Evening at Rossi's" នៅថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា វេលាម៉ោង 6:30 ល្ងាច។

ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​មុខ​ម្ហូប​រសជាតិ​ប្រាំ​វគ្គ​ដែល​បំផុស​គំនិត​ដោយ​ម្ហូប​អ៊ីតាលី​ប្រចាំ​តំបន់។ ភ្ញៀវនឹងរីករាយជាមួយនឹងជម្រើសអាទីប៉ាទី ដែលបម្រើតាមបែបគ្រួសារ អមដោយ primi វគ្គសិក្សាសំខាន់ និងបង្អែម ជាមួយនឹងជម្រើសដែលមាននៅវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ បន្ថែមពីលើអាហារដ៏ប្រណិត ភេសជ្ជៈស្វាគមន៍ ការផ្គូផ្គងស្រា និងស្រាក្រឡុកបង្អែមនឹងត្រូវបានបម្រើ។ ចុងភៅ Rossi ខ្លួនឯងនឹងបង្ហាញមុខម្ហូបនីមួយៗ ដោយពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិ និងបរិបទរបស់វា។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រាកដជាមានប្រជាប្រិយភាព ដូច្នេះសំបុត្រមានកំណត់។ អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចកក់កន្លែងរបស់ពួកគេដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ដែលបានផ្តល់។ នេះសន្យាថានឹងក្លាយជាល្ងាចដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៃម្ហូបអ៊ីតាលីពិតប្រាកដ ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែពិសេសដោយការប៉ះផ្ទាល់របស់មេចុងភៅ Rossi ។

ឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់សមាជិកក្លឹបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

អតិថិជនរបស់ The Irish Times Food & Drink Club មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់មិនគួរឱ្យជឿចំនួនពីរក្នុងខែនេះនៅ Co Wicklow។ រង្វាន់ទី 10 រួមមានមុខម្ហូបចំនួន XNUMX មុខសម្រាប់ XNUMX មុខនៅភោជនីយដ្ឋាន The Strawberry Tree នៅភូមិ BrookLodge & Macreddin ក្នុងទីក្រុង Aughrim អមដោយការស្នាក់នៅមួយយប់។ រង្វាន់ទី XNUMX ផ្តល់ជូនការស្នាក់នៅមួយយប់សម្រាប់ពីរនាក់នៅ The Sally Gap Bar & Brasserie នៅ Powerscourt Hotel Resort & Spa លំដាប់ផ្កាយប្រាំ បញ្ចប់ជាមួយនឹងអាហារពេលល្ងាច និងអាហារពេលព្រឹកបីពេល។ បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមការប្រកួតដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ដែលបានផ្តល់។

សូមអបអរសាទរដល់ Edel Troy ដែលជាអ្នកឈ្នះការស្នាក់នៅមួយយប់សម្រាប់ពីរនាក់នៅ The Eccles Hotel & Spa នៅ Glengarriff, Co Cork និង Gerry Murphy ដែលជាអ្នកឈ្នះអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់បួននាក់នៅភោជនីយដ្ឋាន Neighborhood ក្នុង Naas, Co Kildare ។ អ្នកឈ្នះសំណាងទាំងនេះប្រាកដជានឹងរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍នៃការទទួលទានអាហារដ៏ពិសេស និងរីករាយនៅគ្រឹះស្ថានល្បីៗទាំងនេះ។

ព័ត៌មានអាហារ និងភេសជ្ជៈច្រើនទៀត

នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Times របស់អៀរឡង់ចុងសប្តាហ៍នេះ មេចុងភៅ និងភោជនីយដ្ឋាន Sunil Ghai ចែករំលែករូបមន្តពីសៀវភៅធ្វើម្ហូបថ្មីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Spice Box: Easy, Everyday Indian Food។ ទស្សនាវដ្តីនេះក៏មានអត្ថបទមួយដោយ Corinna Hardgrave ដែលជឿថានាងបានរកឃើញគូប្រជែងតារា Michelin ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Kilkenny ។ John Wilson បន្តដំណើរស្វែងរកស្រា Bordeaux តាមថវិកា។ លើសពីនេះទៀត Grainne O'Keefe និង Lilly Higgins ផ្តល់នូវរូបមន្តសម្រាប់ចានរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី។

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗ អាហារ និងភេសជ្ជៈ លក្ខណៈពិសេស និងរូបមន្តឆ្ងាញ់ សូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ irishtimes.com/food។

