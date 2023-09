អ្វីដែលយើងកំពុងលេង៖ Mech Battles, Classic Arcades និងការផ្សងព្រេង Mario ដ៏ច្របូកច្របល់

By

នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនៃ "What We've Been Playing" នេះ យើងមើលហ្គេមចំនួនបីផ្សេងគ្នា៖ Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest និង Bowser's Fury ។ ហ្គេមនីមួយៗផ្តល់នូវបទពិសោធន៍លេងហ្គេម និងបញ្ហាប្រឈមតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកលេង។

Armored Core 6: Fires of Rubicon គឺជាហ្គេម PS5 ដែលចាប់យកភាពពិតប្រាកដនៃស៊េរី Armored Core ។ ហ្គេមនេះមានការរចនាតិចតួចបំផុតជាមួយនឹងយន្តការជំរុញដោយម៉ឺនុយ និងបេសកកម្មម្តងហើយម្តងទៀតខ្លីៗ។ ក្ដារលាយពណ៌មានកំណត់ និងបរិយាកាសព្យាបាលត្រជាក់រួមចំណែកដល់សោភ័ណភាពទូទៅរបស់ហ្គេម។ ទោះបីជាខ្វះការនិទានរឿងខ្លាំងក៏ដោយ ហ្គេមនេះភ្លឺនៅក្នុងសមរភូមិមេរបស់វា ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកលេងរៀន និងសម្របតាមជំនាញ និងសមត្ថភាពបង្កើតមេច។ ការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនាំមកនូវអារម្មណ៍នៃការពេញចិត្តស្រដៀងទៅនឹងហ្គេម Souls ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ FromSoftware ។

ម៉្យាងវិញទៀត Tempest គឺជាហ្គេម Arcade បុរាណដែលបានសាកល្បងពេលវេលា។ ការចេញផ្សាយរបស់ Digital Eclipse នៃ The Making of Karateka បានរំលឹកអ្នកសរសេរ Tempest ហើយបានជំរុញឱ្យពួកគេពិនិត្យមើលហ្គេមឡើងវិញ។ ពួកគេត្រូវបានចាប់ចិត្តដោយការលេងហ្គេមដ៏សាហាវរបស់វា នៅពេលដែលសត្រូវបានឡើងជញ្ជាំង ហើយការគូសរង្វង់ និងការបាញ់ប្រហារកាន់តែខ្លាំងក្លារបស់អ្នកលេង។ ខណៈពេលដែល Tempest ដើមបានផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏រំភើបមួយ អ្នកនិពន្ធក៏បានកោតសរសើរចំពោះការសន្ទនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលលោក Jeff Minter ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មានជាមួយហ្គេមនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

ជាចុងក្រោយ Bowser's Fury សម្រាប់ Nintendo Switch ផ្តល់នូវការកែប្រែតែមួយគត់ចំពោះការផ្សងព្រេង Mario ធម្មតា។ ហ្គេមនេះណែនាំគំនិតពិភពលោកបើកចំហ ដែលដំបូងឡើយធ្វើឱ្យអ្នកសរសេរមានការងឿងឆ្ងល់។ ពួកគេបានរកឃើញថាពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីមេកានិចថ្មី ដូចជាបង្គោលភ្លើងហ្វារ និងដំណើរស្វែងរកឆ្មា ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងរូបរាងដែលរំខានរបស់ Bowser ផងដែរ។ ទោះបីជាមានការភ័ន្តច្រឡំក៏ដោយ អ្នកនិពន្ធបានរកឃើញថាហ្គេមនេះមានភាពរីករាយ និងកោតសរសើរចំពោះការទទួលយកសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ Mario ។

សរុបមក ហ្គេមទាំងបីនេះបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកលេង។ Armored Core 6 ផ្តល់នូវការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏លំបាក Tempest ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍លេងល្បែងកំសាន្តដ៏គួរឱ្យអស់សំណើច ហើយ Bowser's Fury ផ្តល់នូវការផ្សងព្រេង Mario ដែលមិនធម្មតា។ ហ្គេមនីមួយៗនាំមកនូវបញ្ហាប្រឈម និងរង្វាន់ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយធានាថាអ្នកលេងមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើស។

