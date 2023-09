ការអនុវត្តផ្អែកលើភស្តុតាង និងការវិវត្តនៃកម្មវិធីមិនអាចរង់ចាំដើម្បីរៀន

Can't Wait to Learn កម្មវិធីអប់រំឌីជីថលរបស់ War Child សម្រាប់កុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះ តែងតែត្រូវបានដឹកនាំដោយភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីចាត់ទុកថាជា "ផ្អែកលើភស្តុតាង" ពិតប្រាកដ អន្តរាគមន៍ត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់។ តាមរយៈការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា ឥឡូវនេះមិនអាចរង់ចាំដើម្បីរៀនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ ដែលជាការកត់សម្គាល់ការវិវត្តដ៏គួរឱ្យរំភើបសម្រាប់កម្មវិធី។

ការអនុវត្តផ្អែកលើភ័ស្តុតាង គឺជាគោលគំនិតដែលការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ ដូចជាការមើលថែ ការអប់រំ ឬជំនួយផ្លូវចិត្តសម្រាប់កុមារ គួរតែផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ដំណើរការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃអន្តរាគមន៍ ជាជាងការពឹងផ្អែកលើប្រពៃណី វិចារណញាណ ឬបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ អង្គការជំនួយត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាពួកគេមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងផលល្អ។

វិធីសាស្រ្តផ្អែកលើភ័ស្តុតាងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលកំពុងដំណើរការការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ដូចជាការវាយតម្លៃលទ្ធភាព ឬការសាកល្បងដែលបានគ្រប់គ្រង។ ការរកឃើញពីការសិក្សាទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្របខ្លួន និងកែលម្អវិធីសាស្ត្រ ប្រសិនបើវាមិនសមហេតុផល ឬមិនគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើការរកឃើញមានភាពវិជ្ជមាន អន្តរាគមន៍នឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការវាយតម្លៃ។

Can't Wait to Learn បានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងដែលគ្រប់គ្រងដោយចៃដន្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាក្នុងរយៈពេល 18 ខែកន្លងមកនេះ។ ការសិក្សានេះពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារចំនួន 1507 នាក់មកពីសាលារៀនចំនួន 30 នៅក្នុងស្រុក Isingiro ។ ពាក់កណ្តាលនៃសាលារៀនបានជំនួសមេរៀនភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យាធម្មតាជាមួយនឹង Can't Wait to Learn ដើម្បីប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ លទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលនឹងបោះពុម្ពក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថា Can't Wait to Learn មិនត្រឹមតែដំណើរការបានល្អជាងការអប់រំស្តង់ដារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដំណើរការលើសពីកម្មវិធី EdTech ភាគច្រើនដែលប្រើក្នុងការកំណត់ស្រដៀងគ្នាផងដែរ។

ការសាកល្បងនេះនៅអ៊ូហ្គង់ដាពង្រឹង Can't Wait to Learn ជាកម្មវិធីផ្អែកលើភស្តុតាងពេញលេញ។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលផ្ដុំនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន 10 ដែលធ្វើឡើងដោយ War Child នៅក្នុងប្រទេសដូចជា Chad, Jordan, Lebanon និង Sudan ចាប់តាំងពីកម្មវិធីចាប់ផ្តើម។ នៅប្រទេសស៊ូដង់ ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាកុមារមានភាពប្រសើរឡើងជិតពីរដងក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យា និងជិតបីដងក្នុងការអានច្រើនជាងបើធៀបនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កុមារក្រៅសាលា។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅអ៊ូហ្គង់ដានេះ បង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរធ្វើមាត្រដ្ឋានរបស់ Can't Wait to Learn។ ស្របតាមវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មការអនុវត្តកម្មវិធីត្រូវបានប្រគល់ទៅសាលាក្រុងក្នុងតំបន់។ តាមរយៈការចែករំលែកនូវអ្វីដែលដំណើរការ និងអ្វីដែលមិនមានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ មិនអាចរង់ចាំដើម្បីរៀនមានគោលបំណងលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពប្រកបដោយអត្ថន័យឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់ការអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃ សមធម៌ និងគុណភាពសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះ។

Can't Wait to Learn ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានសាកល្បង និងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វាបានឈានដល់កុមារប្រហែល 100,000 នាក់ ជាមួយនឹងការរំពឹងទុកសម្រាប់ការលូតលាស់នាពេលអនាគត។

